Policía identifica a hombre asesinado la víspera de San Valentín en Canóvanas

La Policía de Puerto Rico confirmó la identidad del hombre asesinado a tiros la tarde del 13 de febrero, víspera de San Valentín, en la calle Mercurio Final, sector Usubal, del barrio La Central, en Canóvanas.

El occiso fue identificado como Carlos Carrasquillo Morales, de 28 años y residente de la zona.

Según el reporte preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el área. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Carrasquillo Morales en el suelo con heridas de bala que le provocaron la muerte en el acto.

La investigación quedó a cargo del agente Karl Mc Daniels Sánchez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en coordinación con el fiscal, Sergio Calzada.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre un posible móvil ni se han reportado arrestos relacionados con el crimen.