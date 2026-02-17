Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía identifica a hombre asesinado la víspera de San Valentín en Canóvanas

Según el reporte, Carlos Carrasquillo Morales tenía 28 años

17 de febrero de 2026 - 11:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
Una imagen de archivo de una escena del crimen. (Archivo .)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico confirmó la identidad del hombre asesinado a tiros la tarde del 13 de febrero, víspera de San Valentín, en la calle Mercurio Final, sector Usubal, del barrio La Central, en Canóvanas.

RELACIONADAS

El occiso fue identificado como Carlos Carrasquillo Morales, de 28 años y residente de la zona.

Según el reporte preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el área. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Carrasquillo Morales en el suelo con heridas de bala que le provocaron la muerte en el acto.

La investigación quedó a cargo del agente Karl Mc Daniels Sánchez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en coordinación con el fiscal, Sergio Calzada.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre un posible móvil ni se han reportado arrestos relacionados con el crimen.

La Policía de Puerto Rico instó a cualquier persona con información sobre el suceso a comunicarse a través de la línea confidencial al 787-343-2020.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCanóvanasAsesinatosSan Valentín
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 17 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: