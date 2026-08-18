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Cataño despide a Julio Alicea Vasallo con misa: “Quería ver su pueblo echar para adelante”

Residentes, empleados municipales, familiares y amigos abarrotaron la Parroquia San Francisco de Sales

18 de agosto de 2026 - 12:57 PM

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Feligreses se despiden del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

A las 8:00 a.m. de este martes, la Parroquia San Francisco de Sales, en Cataño, ya estaba abarrotada de personas que se dieron cita a la misa en recordación del alcalde Julio Alicea Vasallo, quien falleció el jueves tras un diagnóstico de cáncer.

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En la iglesia, a la que Alicea Vasallo asistía como feligrés, se encontraban no solo empleados municipales, sino amigos y miembros de la comunidad, que recordaron al alcalde y su labor pública en favor de Cataño.

“Era una persona que tú le pedías algo, hablabas con él, aunque eso sucediera o no sucediera, él se detenía, hablaba contigo, te escuchaba”, recordó Gladys Colón, quien vivió en Cataño y se entristeció tras conocer de la muerte del ejecutivo municipal.

Según Colón, Alicea Vasallo no siempre podía contestar afirmativamente a los reclamos del pueblo, “pero era una persona que te escuchaba y se comunicaba contigo”.

De acuerdo con Colón, esos son los valores que la nueva persona que llegue a la posición de alcalde debería replicar. “Que escuche más la gente y que, de verdad, se dedique al pueblo... Que se dedique más al pueblo y a su familia”, afirmó.

A preguntas de El Nuevo Día sobre si considera que el trabajo de Alicea Vasallo fue de beneficio para Cataño, respondió en la afirmativa.

“Aunque cada alcalde tiene su librito y su agenda y sus cosas, pero entiendo que sí, aunque siempre va a haber gente que no está de acuerdo, es parte de la idiosincrasia de ese tipo de posición”, destacó.

Policías municipales protagonizaron la guardia de honor.
Policías municipales protagonizaron la guardia de honor. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Alicea Vasallo llegó a la alcaldía, en diciembre de 2021, tras la renuncia de Félix “el Cano” Delgado, quien se declaró culpable por cargos de corrupción a nivel federal. Revalidó en la posición en las elecciones de 2024.

“Tremendo alcalde. Siempre estaba bien pendiente de lo que necesitamos. No nos quejamos de nuestro alcalde”, expresó, por su parte, Asunción Martínez, quien es participante del Centro de Adultos Mayores del ayuntamiento y llegó a la iglesia junto a varias compañeras de esa institución.

Martínez fue escoltada por algunos de los empleados municipales y tuvo la oportunidad de asistir a la misa, donde el féretro permaneció frente al altar. Una línea de policías municipales protagonizó la guardia de honor concluido el rito católico, acompañado de música de la feligresía.

Algunos familiares de Alicea Vasallo también se encontraban en la misa, entre estos, su esposa, Bethzaida Rodríguez; sus hijos, Julybeth y Felipe Alicea Rodríguez, y sus sobrinos.

“Que Dios le conceda mucha paz y que la paz del Señor esté con ellos en estos momentos tan difíciles”, deseó Leonardo González para la familia del alcalde, en el segundo día de exequias.

Según González, el trabajo de Alicea Vasallo por Cataño fue “muy bueno”. “Nos llevábamos bastante bien con su labor. Estábamos complacidos con lo que se hizo hasta el momento”, dijo.

Algunos familiares de Alicea Vasallo se encontraban en la misa, entre estos, su esposa, hijos y sobrinos.
Algunos familiares de Alicea Vasallo se encontraban en la misa, entre estos, su esposa, hijos y sobrinos. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Por su parte, la legisladora municipal Isis Zayas Concepción lamentó el fallecimiento de Alicea Vasallo, pero destacó que su legado perdurará en el trabajo de los empleados catañenses.

“Perdimos un gran hombre, un hombre de pueblo, humilde, y lo vamos a extrañar muchísimo... (Dejó un) excelente legado, y vamos a tratar de seguir esa labor”, aseveró.

De acuerdo con Zayas Concepción, la Legislatura Municipal siempre mantuvo una buena relación con Alicea Vasallo, lo que atribuyó a sus cualidades como persona.

“Siempre tuvimos comunicación porque él es un hombre de pueblo y quería ver su pueblo echar para adelante”, destacó.

Alicea Vasallo falleció a causa de complicaciones en su diagnóstico de cáncer, que lo llevó a separarse de la labor municipal el pasado abril mientras se atendía por la enfermedad. El 8 de junio, recibió un trasplante luego de dos meses en busca de un candidato.

El sepelio tendría lugar esta misma tarde en el cementerio Suchville Memorial, en Guaynabo.

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CatañoJulio Alicea VasalloCáncerMuertes
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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