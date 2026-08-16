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Así serán las exequias del alcalde de Cataño: familiares revelan los detalles

Los actos fúnebres se llevarán a cabo este lunes y martes, con un velatorio en Guaynabo y una despedida de pueblo en Cataño

16 de agosto de 2026 - 5:12 PM

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Los restos del alcalde estarán expuestos desde el mediodía del lunes en Suchville Memorial, mientras que el martes se realizarán los actos protocolares en Cataño. (Carlos Rivera Giusti)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La familia del recién fallecido alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, y la administración municipal anunciaron este domingo los detalles de las exequias fúnebres que se llevarán a cabo este lunes y martes para despedir al ejecutivo municipal, quien murió el pasado jueves tras batallar contra un cáncer de la médula ósea.

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Los actos estarán abiertos a quienes deseen acompañar a sus familiares y al pueblo de Cataño en la despedida.

Los restos de Alicea Vasallo estarán expuestos este lunes, 17 de agosto, desde las 12:00 p.m. en Suchville Memorial, en Guaynabo.

Julio Alicea Vasallo trabajó en el Municipio de Cataño entre el 1985 y 1992, bajo las administraciones de José “Pepe” Álvarez y su hija, Lupe Álvarez.También laboró en el ayuntamiento bajo la incumbencia de Edwin Rivera Sierra, conocido como “El Amola'o”.El 21 de abril de 2026, Alicea Vasallo anunció que se ausentará temporalmente del ayuntamiento mientras recibe tratamiento tras un diagnóstico de mielofibrosis, cáncer de médula ósea.
1 / 18 | En fotos: la trayectoria de Julio Alicea Vasallo al frente de Cataño. Julio Alicea Vasallo trabajó en el Municipio de Cataño entre el 1985 y 1992, bajo las administraciones de José “Pepe” Álvarez y su hija, Lupe Álvarez.

Durante la tarde se realizarán distintas guardias de honor, incluyendo representaciones de senadores, representantes de la Cámara, alcaldes y miembros del Club de Leones, entre otros. También habrá música a cargo de 100x35.

A las 7:00 p.m. se celebrará una misa por el eterno descanso del alcalde. El velatorio se extenderá hasta las 9:00 p.m.

El martes, 18 de agosto, el féretro será trasladado hasta la Parroquia San Francisco de Sales, en Cataño, de donde Alicea Vasallo era feligrés.

Allí se celebrará una misa de 8:00 a.m. a 9:00 a.m., seguida de los actos protocolares de despedida de pueblo.

Durante esta actividad habrá una guardia de honor de la Policía Municipal y participarán estudiantes de escuelas de Cataño, empleados municipales y otras representaciones. También estarán presentes el Ministerio Praisefull y el cantante José Juan Tañón, amigo de la familia.

A las 12:00 p.m. del martes comenzará el traslado del féretro hacia Suchville Memorial, donde posteriormente se realizará el sepelio.

La familia agradeció las muestras de cariño, solidaridad y las oraciones recibidas desde el fallecimiento del alcalde y solicitó que, en lugar de enviar arreglos florales, quienes así lo deseen consideren hacer un donativo al Programa de Ayuda Adopte un Paciente de Auxilio Centro de Cáncer.

La solicitud responde a la experiencia de la familia durante el proceso de enfermedad de Alicea Vasallo y su acercamiento a las necesidades que enfrentan pacientes y familiares durante tratamientos contra el cáncer.

La mielofibrosis, que padecía Alicea Vasallo, es un cáncer poco común en el que tejido cicatricial reemplaza la médula ósea sana y altera la producción normal de células sanguíneas.

Como parte de su tratamiento, Alicea Vasallo fue sometido a un trasplante el 8 de junio, luego de casi dos meses de búsqueda de un donante compatible.

Julio Alicea Vasallo trabajó en el Municipio de Cataño entre el 1985 y 1992, bajo las administraciones de José “Pepe” Álvarez y su hija, Lupe Álvarez.También laboró en el ayuntamiento bajo la incumbencia de Edwin Rivera Sierra, conocido como “El Amola'o”.El 21 de abril de 2026, Alicea Vasallo anunció que se ausentará temporalmente del ayuntamiento mientras recibe tratamiento tras un diagnóstico de mielofibrosis, cáncer de médula ósea.
1 / 18 | En fotos: la trayectoria de Julio Alicea Vasallo al frente de Cataño. Julio Alicea Vasallo trabajó en el Municipio de Cataño entre el 1985 y 1992, bajo las administraciones de José “Pepe” Álvarez y su hija, Lupe Álvarez.

Su hija, Julybeth Alicea, resultó compatible en un 50% y se convirtió en la donante para el procedimiento.

Posteriormente, su familia hizo un llamado público para solicitar donantes de plaquetas, debido a que el alcalde necesitaría múltiples transfusiones durante el proceso de recuperación.

Décadas en el servicio público

Alicea Vasallo tuvo una extensa carrera en el servicio público antes de asumir la alcaldía de Cataño.

Trabajó en el Municipio entre 1985 y 1992, durante las administraciones de José “Pepe” Álvarez y su hija, Lupe Álvarez. Posteriormente, también laboró en el ayuntamiento durante la incumbencia de Edwin Rivera Sierra, conocido como “El Amola’o”.

En mayo de 2009, fue designado director ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).

Según el Municipio, durante su paso por la agencia administró un presupuesto de aproximadamente $100 millones y, antes de abandonar el cargo, dejó un superávit cercano a $25 millones y una cartera de más de $160 millones.

Los empleados del Municipio de Cataño se reunieron en la tarde del 12 de diciembre de 2025 frente al busto del exalcalde Edwin Rivera Sierra, “El Amolao”, para rendirle un sencillo homenaje tras su fallecimiento.El busto, ubicado en el malecón que lleva su nombre, fue rodeado de rosas y claveles blancos, mientras los presentes compartían recuerdos de su gestión y personalidad. La administración intentará que la plaza pública de Cataño, que está bajo remodelación y fue construida en el término de Rivera Sierra, lleve su nombre. Vasallo Alicea, además, decretó cinco días de duelo por la muerte de Rivera Sierra. Antes de fallecer, Rivera Sierra solicitó ser cremado.
1 / 21 | Recuerdan en una ceremonia privada al exalcalde de Cataño Edwin Rivera Sierra, “El Amolao” . Los empleados del Municipio de Cataño se reunieron en la tarde del 12 de diciembre de 2025 frente al busto del exalcalde Edwin Rivera Sierra, “El Amolao”, para rendirle un sencillo homenaje tras su fallecimiento. - Itzel Rivera

En 2016, se retiró del servicio público, hasta regresar años después a la política municipal.

El 18 de diciembre de 2021, juramentó como alcalde de Cataño tras la salida de Félix “Cano” Delgado, quien renunció a la poltrona municipal y, posteriormente, se declaró culpable en la esfera federal por cargos de corrupción.

Alicea Vasallo completó el término y luego aspiró a permanecer en el cargo. En las elecciones generales de 2024, fue electo para un nuevo término como alcalde.

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