Así serán las exequias del alcalde de Cataño: familiares revelan los detalles
Los actos fúnebres se llevarán a cabo este lunes y martes, con un velatorio en Guaynabo y una despedida de pueblo en Cataño
16 de agosto de 2026 - 5:12 PM
16 de agosto de 2026 - 5:12 PM
La familia del recién fallecido alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, y la administración municipal anunciaron este domingo los detalles de las exequias fúnebres que se llevarán a cabo este lunes y martes para despedir al ejecutivo municipal, quien murió el pasado jueves tras batallar contra un cáncer de la médula ósea.
Los actos estarán abiertos a quienes deseen acompañar a sus familiares y al pueblo de Cataño en la despedida.
Los restos de Alicea Vasallo estarán expuestos este lunes, 17 de agosto, desde las 12:00 p.m. en Suchville Memorial, en Guaynabo.
Durante la tarde se realizarán distintas guardias de honor, incluyendo representaciones de senadores, representantes de la Cámara, alcaldes y miembros del Club de Leones, entre otros. También habrá música a cargo de 100x35.
A las 7:00 p.m. se celebrará una misa por el eterno descanso del alcalde. El velatorio se extenderá hasta las 9:00 p.m.
El martes, 18 de agosto, el féretro será trasladado hasta la Parroquia San Francisco de Sales, en Cataño, de donde Alicea Vasallo era feligrés.
Allí se celebrará una misa de 8:00 a.m. a 9:00 a.m., seguida de los actos protocolares de despedida de pueblo.
Durante esta actividad habrá una guardia de honor de la Policía Municipal y participarán estudiantes de escuelas de Cataño, empleados municipales y otras representaciones. También estarán presentes el Ministerio Praisefull y el cantante José Juan Tañón, amigo de la familia.
A las 12:00 p.m. del martes comenzará el traslado del féretro hacia Suchville Memorial, donde posteriormente se realizará el sepelio.
La familia agradeció las muestras de cariño, solidaridad y las oraciones recibidas desde el fallecimiento del alcalde y solicitó que, en lugar de enviar arreglos florales, quienes así lo deseen consideren hacer un donativo al Programa de Ayuda Adopte un Paciente de Auxilio Centro de Cáncer.
La solicitud responde a la experiencia de la familia durante el proceso de enfermedad de Alicea Vasallo y su acercamiento a las necesidades que enfrentan pacientes y familiares durante tratamientos contra el cáncer.
La mielofibrosis, que padecía Alicea Vasallo, es un cáncer poco común en el que tejido cicatricial reemplaza la médula ósea sana y altera la producción normal de células sanguíneas.
Como parte de su tratamiento, Alicea Vasallo fue sometido a un trasplante el 8 de junio, luego de casi dos meses de búsqueda de un donante compatible.
Su hija, Julybeth Alicea, resultó compatible en un 50% y se convirtió en la donante para el procedimiento.
Posteriormente, su familia hizo un llamado público para solicitar donantes de plaquetas, debido a que el alcalde necesitaría múltiples transfusiones durante el proceso de recuperación.
Alicea Vasallo tuvo una extensa carrera en el servicio público antes de asumir la alcaldía de Cataño.
Trabajó en el Municipio entre 1985 y 1992, durante las administraciones de José “Pepe” Álvarez y su hija, Lupe Álvarez. Posteriormente, también laboró en el ayuntamiento durante la incumbencia de Edwin Rivera Sierra, conocido como “El Amola’o”.
En mayo de 2009, fue designado director ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).
Según el Municipio, durante su paso por la agencia administró un presupuesto de aproximadamente $100 millones y, antes de abandonar el cargo, dejó un superávit cercano a $25 millones y una cartera de más de $160 millones.
En 2016, se retiró del servicio público, hasta regresar años después a la política municipal.
El 18 de diciembre de 2021, juramentó como alcalde de Cataño tras la salida de Félix “Cano” Delgado, quien renunció a la poltrona municipal y, posteriormente, se declaró culpable en la esfera federal por cargos de corrupción.
Alicea Vasallo completó el término y luego aspiró a permanecer en el cargo. En las elecciones generales de 2024, fue electo para un nuevo término como alcalde.
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