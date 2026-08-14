“Papi partió en paz”: el mensaje de la hija del alcalde de Cataño tras su fallecimiento

La hija del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, comunicó este jueves que su padre murió “en paz, rodeado del amor de su familia”, al tiempo que agradeció las muestras de solidaridad y las oraciones que recibió durante los meses en que enfrentó un cáncer de médula ósea.

“Con profundo pesar, y en un momento de dolor para mi familia, informo a todos nuestros compueblanos el fallecimiento del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, quien lideró nuestro amado pueblo desde diciembre de 2021 con entereza, compromiso y total dedicación”, expresó la licenciada Julybeth Alicea Rodríguez.

Alicea Vasallo anunció el pasado 21 de abril que padecía mielofibrosis, un tipo de cáncer de la médula ósea, y que se ausentaría temporalmente de sus funciones municipales para recibir tratamiento.

Como parte de su tratamiento, el alcalde fue sometido a un trasplante de células madre el 8 de junio, luego de casi dos meses de búsqueda de un donante compatible. Su hija resultó compatible en un 50% y fue la donante para el procedimiento.

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Posteriormente, la familia hizo un llamado público para solicitar donantes de plaquetas, debido a que Alicea Vasallo necesitaría múltiples transfusiones durante el proceso de recuperación.

1 / 18 | En fotos: la trayectoria de Julio Alicea Vasallo al frente de Cataño. Julio Alicea Vasallo trabajó en el Municipio de Cataño entre el 1985 y 1992, bajo las administraciones de José “Pepe” Álvarez y su hija, Lupe Álvarez. 1 / 18 En fotos: la trayectoria de Julio Alicea Vasallo al frente de Cataño Julio Alicea Vasallo trabajó en el Municipio de Cataño entre el 1985 y 1992, bajo las administraciones de José “Pepe” Álvarez y su hija, Lupe Álvarez. Compartir

En su mensaje tras el fallecimiento, Julybeth Alicea agradeció las muestras de apoyo recibidas durante la enfermedad y pidió espacio para que sus familiares puedan afrontar la pérdida.

“Agradecemos las innumerables muestras de cariño, solidaridad y oraciones recibidas durante todo este proceso. En este momento de profundo dolor para nuestra familia solicitamos un espacio para afrontar la pérdida”.

La hija del alcalde también indicó que los detalles relacionados con las exequias y los actos fúnebres serán informados más adelante, una vez la familia complete los arreglos correspondientes.

“Nuevamente, agradecemos al pueblo de Cataño y todo Puerto Rico, y a todas las personas que lo acompañaron en este proceso con sus mensajes de apoyo y oraciones. Como familia, no tenemos palabras suficientes para expresar nuestro agradecimiento por tantas muestras de solidaridad y apoyo”, expresó.

El doctor Alexis Cruz Chacón, director del Programa de Trasplante de Médula Ósea del hospital Auxilio Mutuo, quien atendió al ejecutivo municipal tras su diagnóstico, aseguró que recibió con tristeza la noticia.

“Tuve la oportunidad de acompañarlo como médico durante una etapa muy significativa de su vida y fui testigo de la entereza con la que enfrentó su diagnóstico”, aseguró el oncólogo en declaraciones escritas.

“Julio decidió hablar públicamente sobre su condición, en su momento, con el propósito de orientar y crear conciencia sobre la mielofibrosis, un gesto de gran valentía y generosidad que permitió llevar información importante a otros pacientes y sus familias. Ya lo hice personalmente, pero reitero mis más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y al pueblo de Cataño. Deseo que encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida”, añadió.

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Reaccionan los líderes políticos

Pocos minutos después de que trascendiera la noticia del deceso del alcalde, varios líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) expresaron sus condolencias a la familia.

La gobernadora Jenniffer González se refirió a Alicea Vassallo como “un servidor público comprometido y compañero de ideales”.

“Su entrega y vocación de servicio serán recordados con cariño por su pueblo de Cataño. Extiendo mi abrazo solidario y mis más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, equipo de trabajo y a toda la comunidad catañesa”, expresó.

Mientras que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, manifestó que “su partida deja un gran vacío en su municipio y en el servicio público”.

“Durante su trayectoria, dedicó sus esfuerzos al bienestar de los ciudadanos de Cataño y trabajó con el compromiso de atender las necesidades de su pueblo”, dijo.

El secretario general del PNP, Jorge Santini, expresó su sentido pésame a los familiares de Alicea Vasallo y también a los del exalcalde de Luquillo, José “Nelo” González, quien también falleció este jueves.

“El PNP se encuentra de luto. Luego de realizadas las exequias y ofrecerle todos nuestros respetos, en el caso de Cataño, estaremos en posición de expresarnos sobre los procesos a realizar vinculados al seguimiento de los trabajos en dicho ayuntamiento”, indicó.

Hablan los alcaldes

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, destacó los tiempos de “retos”, en los que Alicea Vasallo asumió la alcaldía de ese municipio.

“Durante los últimos meses, como fue de conocimiento público, Julio enfrentó una dura batalla por su salud con fe y fortaleza acompañado de su familia más cercana. Aun en medio de ese proceso, mantuvo presente su compromiso con los catañeses y con las responsabilidades que había asumido como alcalde”, reveló.

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Dijo que, como alcalde, entiende “los sacrificios que exige esa posición”.

“Por eso, su partida provoca un profundo pesar entre los compañeros alcaldes federados”, concluyó.

De otro lado, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, señaló estar “grandemente afectada” por el fallecimiento de Alicea Vassallo.

“Todos saben que Julio fue un gran amigo de Loíza, adoptó con cariño la Comunidad Tocones, y en cada ocasión que tuvimos alguna necesidad, Alicea Vassallo estuvo con nosotros”.

Nazario señaló además que el pasado 24 de julio de 2026 fue el último mensaje que compartieron, “Querido amigo, me mantengo orando…”.

La alcaldesa mencionó que ella, al ser sobreviviente de cáncer, ha mantenido una cruzada en apoyo a todos los pacientes afectados por dicha enfermedad.

La alcaldesa de Vega Alta, María Vega Pagán, resaltó que su partida “trasciende el ámbito estrictamente político o administrativo”. Esto tras indicar que compartieron incontables luchas, proyectos y desvelos “buscando siempre el progreso y la equidad para sus respectivos municipios”.

“Julio siempre tuvo un apoyo constante a nuestro pueblo con campañas de limpieza y mitigación de caños. Diseñamos un plan para ayudar a las islas municipio Vieques y Culebra y nunca puso reparos en tender la mano amiga para ayudar a la gente humilde, independientemente fueran residentes de Cataño o no”, afirmó.

Décadas en el servicio público

Alicea Vasallo tuvo una extensa carrera en el servicio público antes de asumir la alcaldía de Cataño.

Trabajó en el Municipio entre 1985 y 1992, durante las administraciones de José “Pepe” Álvarez y su hija, Lupe Álvarez. Posteriormente, también laboró en el ayuntamiento durante la incumbencia de Edwin Rivera Sierra, conocido como “El Amola’o”.

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En mayo de 2009, fue designado director ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).

Según el Municipio, durante su paso por la agencia administró un presupuesto de aproximadamente $100 millones y, antes de abandonar el cargo, dejó un superávit cercano a $25 millones y una cartera de más de $160 millones.

1 / 21 | Recuerdan en una ceremonia privada al exalcalde de Cataño Edwin Rivera Sierra, “El Amolao” . Los empleados del Municipio de Cataño se reunieron en la tarde del 12 de diciembre de 2025 frente al busto del exalcalde Edwin Rivera Sierra, “El Amolao”, para rendirle un sencillo homenaje tras su fallecimiento. - Itzel Rivera 1 / 21 Recuerdan en una ceremonia privada al exalcalde de Cataño Edwin Rivera Sierra, “El Amolao” Los empleados del Municipio de Cataño se reunieron en la tarde del 12 de diciembre de 2025 frente al busto del exalcalde Edwin Rivera Sierra, “El Amolao”, para rendirle un sencillo homenaje tras su fallecimiento. Itzel Rivera Compartir

En 2016, se retiró del servicio público, hasta regresar años después a la política municipal.

El 18 de diciembre de 2021, juramentó como alcalde de Cataño tras la salida de Félix “Cano” Delgado, quien renunció a la poltrona municipal y, posteriormente, se declaró culpable en la esfera federal por cargos de corrupción.