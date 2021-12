El alcalde de Cataño, Julio Alicea, informó hoy, lunes, que advino en conocimiento de otras dos investigaciones que están en curso sobre presuntas irregularidades o ilegalidades por parte de personal municipal, que no duda repercutan en arrestos adicionales.

“Hoy, me entero de primera mano, a nombre de una funcionaria a quien aprecio mucho, que actualmente están corriendo dos investigaciones. No puedo decir si son federales o estatales, pero sí consta que no han concluido. El país se enterará, yo creo que entre enero y febrero”, comentó Alicea al culminar su primera reunión con alrededor de 40 funcionarios de confianza.

“Sé que van a venir otros arrestos en el municipio, a base de lo que he discutido hoy, esto no ha terminado. Lo único que le digo al pueblo de Cataño es que confíen en mí, confíen en mis 32 años de servicio público”, agregó.

Precisamente, para obtener más detalles acerca de las presuntas irregularidades, Alicea emitió hoy decenas de requerimientos de información al personal municipal, con el objetivo de conocer quiénes atendieron los subpoenas que recibió el ayuntamiento y qué información contenían.

“Quiero saber lo que requirió el FBI, la Oficina del Contralor y otras entidades estatales. Quiero estar al tanto para colaborar en todo lo que falta. ¿Quiénes fueron las personas que recibieron esos requerimientos? Estoy solicitando esos documentos para hacer constar que allí se sabía de las acciones de Félix “el Cano” Delgado”, contestó a preguntas de El Nuevo Día.

Asimismo, Alicea informó que el exalcalde interino Gabriel Sicardó, a quien el Partido Nuevo Progresista descalificó como candidato a alcalde, será trasladado a su puesto de carrera como abogado de la División Legal del ayuntamiento.

De otra parte, mencionó que en un mes hará pública la radiografía de cómo encontró las arcas municipales así como las obras pendientes de conclusión.

Indicó que esta semana posiblemente acudan al tribunal para pedir que las compañías involucradas en el esquema de corrupción devuelvan el dinero objeto de los actos ilegales.

También requirió que le entreguen todos los contratos vigentes, para poder revisar y tomar la decisión de cancelar aquellos que lo entienda meritorio.