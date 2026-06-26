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Tras someterse a trasplante: piden donaciones de plaquetas para alcalde de Cataño

Julio Alicea Vasallo permanece recluido en una institución hospitalaria de la zona metropolitana como parte de su recuperación

26 de junio de 2026 - 2:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La familia del alcalde Cataño, Julio Alicea Vasallo, hizo un llamado a la ciudadanía a donar plaquetas para el ejecutivo municipal, quien se recupera de un trasplante como parte de su tratamiento contra la mielofibrosis, un tipo de cáncer de la sangre.

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El Municipio de Cataño indicó, en declaraciones escritas, que Alicea Vasallo fue sometido al procedimiento el 8 de junio, tras casi dos meses de búsqueda de un donante compatible. No se indicó, de momento, a qué tipo de trasplante se sometió el alcalde.

Su hija, Julybeth Alicea, resultó ser compatible en un 50% y se convirtió en la donante del trasplante.

El ayuntamiento añadió que, durante esta etapa, el líder municipal necesitará múltiples transfusiones de plaquetas como parte de su recuperación. Actualmente, permanece recluido en una institución hospitalaria de la zona metropolitana.

“Estamos confiados en el proceso y mi padre está dando la batalla día a día. Él está alerta y siguiendo todas las indicaciones médicas como parte de su proceso. Como familia mantenemos la fe y la esperanza de que vamos a salir de esto”, expresó su hija.

Las donaciones se recibirán en el Banco de Sangre de Servicios Mutuos, ubicado en la avenida Roosevelt #1504, en Guaynabo, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., y los sábados, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Al momento de donar, las personas deben indicar que la donación está destinada al paciente Julio Alicea Vasallo. Quienes interesen donar pueden llamar al 787-751-6115 para coordinar una cita.

“Serán meses fuertes, pero estamos confiados. Tenemos fe en Dios, el apoyo de nuestra familia, en el personal médico, y en la solidaridad y oraciones de nuestro pueblo y de Puerto Rico”, expresó, por su parte, la primera dama Bethzaida Rodríguez.

La familia Alicea Vasallo agradeció las muestras de cariño, las oraciones y el respaldo recibido durante este proceso.

Asimismo, reiteró que cada donación de plaquetas representa una oportunidad para seguir avanzando en la recuperación del alcalde y también puede ayudar a otros pacientes que enfrentan condiciones similares.

Tags
Breaking NewsCatañoJulio Alicea Vasallo
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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