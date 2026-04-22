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Conoce lo que es la mielofibrosis, el cáncer que padece el alcalde de Cataño

Aunque a menudo se desconoce la causa, existen unos factores de riesgo

22 de abril de 2026 - 5:16 PM

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El alcalde Julio Alicea Vasallo se ausentará temporalmente del ayuntamiento mientras recibe tratamiento. (Carlos Rivera Giusti)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El pasado martes, el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, anunció que enfrenta un diagnóstico de mielofibrosis, un tipo de cáncer de médula ósea, que es la materia blanda dentro de los huesos donde se producen las células sanguíneas.

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De acuerdo con Mayo Clinic, la mielofibrosis causa la formación de cicatrices en la médula ósea, lo que dificulta que esta produzca células sanguíneas saludables.

A veces la mielofibrosis se presenta por sí sola, a lo que se le llama mielofibrosis primaria. En ocasiones la causa otra afección de las células sanguíneas y cuando esto sucede, se denomina mielofibrosis secundaria, según se destaca.

Algunas personas con mielofibrosis no tienen síntomas y podrían no necesitar tratamiento inmediato. Otras personas con tipos más graves de la enfermedad podrían necesitar tratamiento. El tratamiento para la mielofibrosis generalmente se centra en aliviar los síntomas.

En el caso de Alicea Vasallo, señaló en conferencia de prensa que estará siendo admitido para recibir tratamiento, que incluye quimioterapia agresiva, la administración de células madres a través de la sangre y un período de monitoreo clínico. Este se ausentará temporalmente del ayuntamiento mientras recibe tratamiento.

Síntomas

Los signos y síntomas de la mielofibrosis pueden incluir los siguientes:

  • Sentirse cansado, débil o con falta de aire.
  • Dolor o sensación de presión debajo de las costillas en el lado izquierdo.
  • Moretones que se forman con facilidad.
  • Tendencia al sangrado.
  • Sudoración excesiva mientras duermes, por lo que te despiertas sintiéndote cubierto de sudor.
  • Fiebre.
  • Dolor en los huesos.
  • Sensación de saciedad después de comer una pequeña cantidad de comida.

Factores de riesgo

Según informa la institución médica surgida de Rochester, Minnesota, aunque a menudo se desconoce la causa de la mielofibrosis, los profesionales de atención médica han encontrado algunas cosas que podrían aumentar el riesgo. Los factores de riesgo incluyen los siguientes:

  • Edad avanzada. La mielofibrosis puede afectar a cualquier persona, pero se diagnostica con mayor frecuencia en mayores de 50 años.
  • Otra afección de las células sanguíneas. Una pequeña parte de las personas que tienen mielofibrosis desarrollan la afección como una complicación de la trombocitemia esencial o de la policitemia vera.
  • Exposición al benceno. La mielofibrosis se ha relacionado con altos niveles de exposición al benceno, que es una sustancia química industrial.
  • Exposición a la radiación. Las personas expuestas a niveles muy altos de radiación tienen más riesgo de padecer mielofibrosis.

Entre las complicaciones que pueden resultar de la mielofibrosis son: agrandamiento del bazo, hipertensión portal, tumores en otras zonas del cuerpo, complicaciones de sangrado y leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer de sangre y de médula ósea.

Tags
CáncerCataño
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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