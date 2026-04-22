Conoce lo que es la mielofibrosis, el cáncer que padece el alcalde de Cataño
Aunque a menudo se desconoce la causa, existen unos factores de riesgo
22 de abril de 2026 - 5:16 PM
22 de abril de 2026 - 5:16 PM
El pasado martes, el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, anunció que enfrenta un diagnóstico de mielofibrosis, un tipo de cáncer de médula ósea, que es la materia blanda dentro de los huesos donde se producen las células sanguíneas.
De acuerdo con Mayo Clinic, la mielofibrosis causa la formación de cicatrices en la médula ósea, lo que dificulta que esta produzca células sanguíneas saludables.
A veces la mielofibrosis se presenta por sí sola, a lo que se le llama mielofibrosis primaria. En ocasiones la causa otra afección de las células sanguíneas y cuando esto sucede, se denomina mielofibrosis secundaria, según se destaca.
Algunas personas con mielofibrosis no tienen síntomas y podrían no necesitar tratamiento inmediato. Otras personas con tipos más graves de la enfermedad podrían necesitar tratamiento. El tratamiento para la mielofibrosis generalmente se centra en aliviar los síntomas.
En el caso de Alicea Vasallo, señaló en conferencia de prensa que estará siendo admitido para recibir tratamiento, que incluye quimioterapia agresiva, la administración de células madres a través de la sangre y un período de monitoreo clínico. Este se ausentará temporalmente del ayuntamiento mientras recibe tratamiento.
Los signos y síntomas de la mielofibrosis pueden incluir los siguientes:
Según informa la institución médica surgida de Rochester, Minnesota, aunque a menudo se desconoce la causa de la mielofibrosis, los profesionales de atención médica han encontrado algunas cosas que podrían aumentar el riesgo. Los factores de riesgo incluyen los siguientes:
Entre las complicaciones que pueden resultar de la mielofibrosis son: agrandamiento del bazo, hipertensión portal, tumores en otras zonas del cuerpo, complicaciones de sangrado y leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer de sangre y de médula ósea.
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