Vitamina D, ¿para qué sirve?
La cantidad de este nutriente que una persona necesita por día dependerá de su edad
20 de abril de 2026 - 11:10 PM
20 de abril de 2026 - 11:10 PM
¿Cómo están tus niveles de vitamina D? ¿Qué ocurre si tienes deficiencia de este nutriente? ¿Sabes para qué sirve?
La vitamina D es un nutriente necesario para la salud. Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, en inglés) explica que este nutriente ayuda al cuerpo a absorber el calcio, una de las principales sustancias necesarias para tener huesos fuertes.
Junto con el calcio, la vitamina D contribuye a prevenir la osteoporosis, una enfermedad que hace que los huesos se vuelvan más delgados y débiles y sean más propensos a fracturas. Además, al cuerpo le hace falta la vitamina D para otras funciones.
Los músculos la necesitan para el movimiento y los nervios para transmitir mensajes entre el cerebro y otras partes del cuerpo. La vitamina D es indispensable para que el sistema inmunitario pueda combatir las bacterias y los virus que lo atacan.
La cantidad de vitamina D que una persona necesita por día dependerá de su edad. A continuación se indican las cantidades promedio diarias recomendadas en microgramos (mcg) y unidades internacionales (UI), según la etapa de la vida:
Son muy pocos los alimentos que contienen esta vitamina en forma natural. La NIH informa que los alimentos fortificados con vitamina D aportan la mayor parte de esta vitamina en las dietas de la gente de los Estados Unidos. Lee la etiqueta del producto para saber la cantidad de vitamina D que contiene un alimento o una bebida.
El cuerpo produce vitamina D cuando la piel descubierta se expone al sol. La mayoría de las personas reciben al menos algo de vitamina D de esta manera. Sin embargo, las nubes, la niebla contaminada (esmog), la edad avanzada y la piel de color oscuro reducen la cantidad de vitamina D producida por la piel.
Asimismo, la NIH destaca que la piel expuesta a la luz solar a través de una ventana no produce vitamina D. La radiación ultravioleta del sol puede causar cáncer de piel, de manera que es importante limitar el tiempo de exposición. Aunque los protectores solares limitan la producción de vitamina D, los expertos en salud recomiendan usar aquellos que ofrecen un factor de protección solar (FPS) de 15 o más si la persona va a exponerse al sol por algo más que unos pocos minutos.
La vitamina D se encuentra en suplementos de multivitaminas y multiminerales. También se puede conseguir en forma de suplementos dietéticos que contienen solo vitamina D o vitamina D combinada con algunos otros nutrientes.
Las dos formas de vitamina D disponibles en suplementos son D2 (ergocalciferol) y D3 (colecalciferol). Ambas aumentan la concentración de vitamina D en la sangre, aunque la D3 podría elevarla más y por más tiempo que la D2.
Como la vitamina D es liposoluble, se absorbe mejor cuando se toma con una comida o una merienda que contenga algo de grasa.
Debido a que nuestras fuentes de vitamina D son los alimentos, el sol y los suplementos dietéticos, una manera de saber si estamos recibiendo suficiente vitamina D es un análisis de sangre que mide la concentración de esta vitamina.
En la sangre, una forma de la vitamina D denominada 25-hidroxivitamina D se mide en nanomoles por litro (nmol/L) o en nanogramos por mililitro (ng/mL). Un nmol/L es equivalente a 0.4 ng/mL.
Por ejemplo, 50 nmol/L equivalen a 20 ng/mL.
En los Estados Unidos, la mayoría de las personas tienen niveles adecuados de vitamina D en la sangre. Sin embargo, casi una de cada cuatro personas tiene niveles de vitamina D en la sangre demasiado bajos o insuficientes para la salud ósea y la salud general.
¿Qué pasa si no consumo suficiente vitamina D? En los niños, la deficiencia de vitamina D causa raquitismo, una enfermedad en la que los huesos se ablandan, debilitan, deforman y causan dolor. En adolescentes y adultos, la deficiencia de vitamina D causa osteomalacia, un trastorno que causa dolores en los huesos y debilidad muscular.
Los científicos estudian la vitamina D para entender mejor cómo influye en la salud. Según resultados de estas investigaciones, esta beneficia la salud ósea y ayuda en el riesgo de padecer enfermedades como: osteoporosis, cáncer, enfermedad cardíaca, depresión, esclerosis múltiple, diabetes tipo 2.
Sí, el consumo excesivo de vitamina D puede ser nocivo. NIH puntualiza que las concentraciones demasiado elevadas de vitamina D en la sangre (superiores a 375 nmol/L o 150 ng/mL) pueden causar náuseas, vómitos, debilidad muscular, confusión, dolor, pérdida del apetito, deshidratación, micción y sed excesivas y cálculos renales.
Asimismo, resalta que las concentraciones sumamente elevadas de vitamina D pueden causar insuficiencia real, arritmia y hasta la muerte.
Los niveles elevados de vitamina D se deben casi siempre a su consumo en cantidades excesivas a través de suplementos dietéticos. Nunca se recibirá demasiada vitamina D del sol porque la piel limita la cantidad de esta vitamina que puede producir.
Los límites máximos diarios de vitamina D incluyen el consumo de diversas fuentes, como alimentos, bebidas y suplementos dietéticos. Sin embargo, siempre es importante consultar a un profesional de salud para que te recomiende dosis superiores a los límites máximos por un período limitado para tratar una deficiencia de vitamina D.
También es importante consultar a tu médico porque los suplementos de vitamina D pueden interactuar con ciertos medicamentos.
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