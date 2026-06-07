Descubre cómo acariciar a tu gato transforma tu bienestar emocional

A primera vista, parece un acto simple y cotidiano: llegas a casa, tu gato se acerca, empieza a ronronear y estiras la mano para acariciarlo. Sin embargo, detrás de ese pequeño ritual hay una auténtica revolución química que ocurre en tu cuerpo y en el de tu mascota.

La psicología y la neurociencia descubrieron que el vínculo con los felinos no solo es tierno, sino que es un interruptor biológico capaz de transformar nuestra salud mental. Según el artículo del medio Science Reader, la clave de esta conexión radica en cómo nuestras interacciones regulan hormonas esenciales como la oxitocina y el cortisol.

Para comprender esta dinámica, un equipo de científicos liderado por Hao Chang en la Universidad Agrícola del Sur de China se propuso investigar por qué algunos gatos buscan constantemente el contacto físico mientras que otros prefieren mantener la distancia.

El estudio, publicado en la revista Applied Animal Behaviour Science, analizó los niveles de oxitocina en 30 gatos durante las interacciones cotidianas con sus dueños en el hogar.

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Los investigadores clasificaron a los felinos mediante una prueba de “base segura” y monitorearon sus respuestas químicas durante 15 minutos de juegos y caricias. Los resultados fueron sorprendentes: los patrones que surgieron en los felinos reflejan exactamente lo que los psicólogos observan en las relaciones afectivas humanas. Sin embargo, el estudio reveló una regla de oro: la “hormona del amor” solo se libera cuando son los gatos quienes inician el contacto.

Los felinos catalogados como “seguros” mostraron un incremento extraordinario de oxitocina tanto en sus propios organismos como en los de sus dueños al subirse a la falda o dar pequeños empujones con la cabeza. Además, los científicos comprobaron que cuanto más tiempo permanecían cerca, mayor era el impulso hormonal. En contraste, los gatos “evasivos” no mostraron cambios, y los “ansiosos” presentaron un patrón de alerta social crónica donde forzar las caricias provocaba que sus niveles de oxitocina disminuyeran drásticamente.

Oxitocina y cortisol: la balanza del bienestar

Para la psicología, entender este mecanismo es fundamental. La oxitocina es una hormona producida en el cerebro que desempeña un papel crítico en la vinculación social, la confianza y la regulación del estrés. Su función principal en el organismo es suprimir el cortisol —la famosa hormona del estrés— y activar el sistema nervioso parasimpático, lo que induce al cuerpo a un estado profundo de relajación.

Cuando las interacciones respetan el espacio y la comodidad del gato, la química del vínculo fluye de forma natural; pero si el animal se siente acorralado, los beneficios biológicos desaparecen.

Entre otros aspectos positivos, el ronroneo estimula la producción de oxitocina, conocida como la sustancia de la felicidad

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A esto se le suma el poder del ronroneo. Este sonido característico emite vibraciones de baja frecuencia que tienen un impacto medible en los seres humanos, lo que logra disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial de manera inmediata.

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