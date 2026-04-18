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¿Le hablas como a un bebé a tu gato? Un veterinario explica si es beneficioso

La comunicación con las mascotas se convierte en un elemento clave para fortalecer el vínculo

18 de abril de 2026 - 9:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de un gato. (Shutterstock)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Aunque los perros siguen siendo la mascota más extendida en el mundo, los gatos mantienen una presencia significativa en los hogares. Ahora, nuevas evidencias sugieren que la forma de hablarles influye directamente en cómo responden a sus dueños.

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La comunicación con las mascotas se convierte en un elemento clave para fortalecer el vínculo. Según Juanjo, veterinario y divulgador en redes sociales bajo el usuario @juanjovetmascotas, utilizar un tono de voz infantil es la forma más eficaz de comunicarse con los gatos.

“Resulta que en los últimos estudios se ha demostrado que es la voz más eficiente que podemos utilizar para comunicarnos con nuestro gato. Aunque parezca una voz ridícula, tu gato capta mejor la información con este tipo de voz”, afirma el especialista.

Evidencia científica

El veterinario hace referencia a un estudio publicado en 2022 en la revista Animal Cognition, titulado Discrimination of cat-directed speech from human-directed speech in a population of indoor companion cats, firmado por Charlotte de Mouzon, Marine Gonthier y Gérard Leboucher.

La investigación demostró que los gatos pueden diferenciar entre la forma en que sus dueños les hablan y el tono utilizado en conversaciones entre humanos.

La mayoría de los gatos usan a los humanos como fuente de consuelo. (Shutterstock)

En particular, el uso de una voz aguda, suave y emocional —similar a la que se emplea con los bebés— genera una mayor respuesta por parte de los animales.

Resultados del experimento

El experimento se llevó a cabo con 16 gatos, a quienes se les expuso a grabaciones de voz de sus propietarios y de personas desconocidas, en distintos tonos.

Diez de los animales mostraron un aumento significativo de actividad al escuchar a su dueño dirigirse a ellos con un tono específico, mientras que reaccionaron menos ante voces desconocidas o tonos neutros.

Cuando la entonación del propietario se volvía más aguda y expresiva, los gatos incrementaban comportamientos como la atención y el movimiento. En cambio, no se observaron cambios relevantes cuando un desconocido utilizaba ese mismo tipo de voz.

Limitaciones y alcance de la investigación

Los autores del estudio señalan que, aunque el tamaño de la muestra es limitado, los resultados aportan indicios sobre la capacidad de los gatos para reconocer la voz de sus dueños y responder de manera selectiva.

Este tipo de interacción podría estar vinculado al desarrollo de vínculos afectivos entre humanos y felinos.

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