Félix “el Cano” Delgado renunció hoy, martes, a su puesto como alcalde de Cataño, y su salida será efectiva a las 11:59 p.m.

La dimisión del primer ejecutivo, que fue reportada desde esta tarde por El Nuevo Día, la confirmó el presidente de la legislatura municipal, Jorge Malavé, a través de un comunicado de prensa.

“Con mucho pesar recibimos la carta de renuncia del señor alcalde. Para nuestro pueblo es un día de mucho pesar, pues a Delgado Montalvo le reconocemos una obra de transformación económica y social muy significativa para nuestra gente. Además, fue un alcalde muy atento a las necesidades de su pueblo. Lo vimos trabajar de manera efectiva tras el paso de los huracanes Irma y María y la pandemia ocasionada por el COVID-19″, indicó Malavé.

Asimismo informó que Gabriel Sicardó Ocasio, nuevo vicealcalde de Cataño, fungirá como alcalde interino.

En su carta de renuncia, Delgado indicó que “en este caminar como Alcalde también he sentido mayor preocupación por mi familia, en especial, mi esposa y mi hijo Nixon quien en tan corta edad demanda de más de tiempo para verlo crecer y desarrollarse. Esa oportunidad no me la quiero perder y me corresponde anteponer sobre cualquier consideración, el bienestar de mi familia. Es mi deber personal y sobre pasa todo interés profesional. Luego de evaluar y ponderar mi situación familiar, le notifico que he tomado la decisión de renunciar al cargo de Alcalde de Cataño, efectivo a las 11:59 p.m. de hoy, 30 de noviembre de 2021. Esta decisión es final y firme y deseo que tras su notificación se proceda de inmediato con los trámites correspondientes para completar la vacante existente como lo establece el Código Municipal de Puerto Rico y demás leyes aplicables”.

Malavé, por su parte, aseguró que tanto él como el alcalde interino se concentrarán en mantener la estabilidad de la administración municipal y que los servicios a la ciudadanía se mantengan como hasta el momento.

Una investigación federal, de la cual es objeto, precipitó su salida de la alcaldía, dijo una fuente del partido de gobierno. La investigación, que comenzó hace más de un año, ya está en etapa de que un gran jurado federal determine causa probable de que se cometieron delitos. La evidencia presentada gira en torno a alegados donativos ilegales a cambio de favorecer a un contratista del ayuntamiento, agregó la fuente.

El Nuevo Día supo que Delgado no es el único alcalde mencionado como objeto de investigación ante el gran jurado federal, como parte de un esquema de alegado beneficio ilegal con el mismo contratista.

En una publicación en sus redes sociales, el saliente primer ejecutivo municipal pidió disculpas a su pueblo e indicó que “muchas veces el poder ciega y estoy seguro que me pasó”.

La asamblea municipal de Cataño recibió ayer, cerca de las 4:00 p.m., la convocatoria para una sesión extraordinaria para hoy a las 6:00 p.m., confirmaron los asambleístas municipales Betzhaida Bauzá y Aramis Fernández, de los opositores Partido Popular Democrático y Movimiento Victoria Ciudadana, respectivamente.

El tema de la convocatoria sería el nombramiento de Sicardó Ocasio como vicealcalde, una movida que tomó por sorpresa a los asambleístas, dado a que el puesto estaba ocupado por Honoris Machado.

Sicardó Ocasio fue confirmado esta tarde.

Además, Sicardó Ocasio había sido nombrado director de Asuntos Públicos tan reciente como el 21 de octubre, relataron los dos asambleístas, por separado.

“Nos coge de sorpresa que a un mes de ese nombramiento lo pongan como vicealcalde. Es la persona que ha estado defendiendo al alcalde en todas las controversias que han surgido”, comentó Bauzá.

Sicardó Ocasio brindó expresiones a la prensa cuando auditores de la Oficina del Contralor ocuparon computadoras del Área de Administración y cuando trascendió públicamente que había comprado un auto lujoso por $4,500 mensuales. En ambas ocasiones, minimizó las controversias públicas y reiteró que eran transacciones comunes.

El Nuevo Día abordó a Sicardó Ocasio acerca de su nombramiento, pero el empleado municipal indicó que no estaba autorizado a brindar declaraciones.

El presidente de la legislatura municipal tampoco se encontraba disponible para atender a los medios. Su secretaria, Nilsa Martínez, afirmó que la sesión extraordinaria sería cerrada al público.

En horas de la tarde de hoy, un policía municipal comenzó a custodiar la entrada de la casa alcaldía. Periodistas esperaban, a las afueras del edificio, para obtener alguna reacción del alcalde o portavoz.

Delgado tuvo sus últimas interacciones en redes sociales a las 8:51 a.m. y a las 11:49 a.m., cuando tuiteó la promoción de una celebración navideña en el malecón de su pueblo y de una capacitación laboral libre de costo.

Su salida se da luego de varias controversias y señalamientos relacionados a gastos en lujos y el manejo de fondos en el municipio.

En septiembre de este año, auditores forenses de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) allanaron las oficinas de la alcaldía de Cataño como parte de una investigación por supuestas irregularidades en desembolsos de dinero bajo la administración de Delgado, confirmó la contralora, Yesmín Valdivieso.

Durante esa intervención, ocuparon dos computadoras de la oficina de Administración. En ese momento, Delgado le restó importancia a la auditoría.

En entrevista con este medio tras la renuncia de Delgado, Valdivieso adelantó que el allanamiento ocurrido en septiembre “en nada tenía que ver con el alcalde. Era por otras transacciones que se estaban dando donde el alcalde, hasta donde teníamos evidencia, en nada estaba envuelto”.

“Si hoy renuncia es porque él sabe algo que no sabemos. Siempre los alcaldes son nuestra prioridad y estamos pendiente de lo que hagan. Lo de la guagua causó revuelo, pero eso yo no lo veo como una razón para renunciar. Algo más debe haber”, agregó Valdivieso.

La contralora señaló que esa pesquisa continúa activa.

La Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día reportó, también en septiembre, que el alcalde omitió reportar un negocio familiar activo por 10 meses ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Según los documentos revisados, la primera dama de Cataño, Roxanna Sifre Maldonado, mantuvo activa la corporación íntima La Terraza de Toñín I durante 10 meses sin reportarlo a la OEG en el informe financiero de 2020 que presentó su esposo. La corporación no reportó ninguna actividad en el informe que presentó al Departamento de Estado correspondiente al año 2020, pero la Ley de Ética Gubernamental obliga a los servidores públicos a informar a la agencia aquellas entidades con las que tiene alguna relación.

Mientras, en julio, luego de que le llovieran críticas, Delgado canceló un contrato de una guagua Cadillac, modelo Escalade, año 2021, que alquiló a razón de $4,500 mensuales.

“Jamás tuve la intención de causar menoscabo en el erario en el municipio. Debo decir que aun cuando la decisión no fue la más correcta, el proceso de contratación realizado por personal del municipio fue llevado con la mayor corrección. Mi compromiso con el pueblo es que situaciones similares a esta no volverán a ocurrir”, expresó en unas declaraciones escritas, en ese momento.

Delgado se presentó por primera vez como candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la alcaldía de Cataño en 2012, pero fue derrotado por el exalcalde José Rosario en una elección que se decidió por 37 votos.

En 2016, Delgado volvió a buscar la poltrona municipal y la consiguió al derrotar a Rosario por sobre 4,000 votos. En las elecciones generales de 2020, consolidó su poder electoral tras vencer por más de 5,900 votos al candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Norberto “Nini” Torres.