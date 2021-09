El gobernador Pedro Pierluisi rehusó este martes comentar sobre las controversias que giran alrededor del alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, cuyo ayuntamiento fue recientemente allanado por analistas forenses de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Actualmente, los investigadores indagan sobre querellas por el presunto uso de empleados y propiedad municipal para beneficiar a individuos o empresas privadas, lo cual está prohibido por las leyes y hasta la Constitución de Puerto Rico.

Recientemente, el alcalde protagonizó una controversia porque el municipio alquiló, para su uso, una guagua Cadillac Escalade del 2021 a $4,500 mensuales.

“Lo que he visto son señalamientos públicos. No he visto informes sobre la Oficina del Contralor. En su momento se puedo expresarme si termina la auditoría alcanza hallazgos”, dijo el gobernador. “Algunos reportes en los medios son preocupantes, pero no voy a reaccionar a información que no está corroborada y que no son de fuentes oficiales”.

El gobernador aseguró que en cargos públicos es importante tanto que se cumpla con las leyes como que los actos muestren una apariencia de sana administración pública y no levante dudas sobre problemas éticos o legales.