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Sentencian a 55 años de prisión al asesino confeso de Mariela Crystal Seda

Ransell J. Álamo Rivera fue hallado culpable de asesinato en segundo grado y destrucción de prueba por hechos ocurridos en abril de 2024

13 de agosto de 2026 - 6:49 PM

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Según la investigación, Ransell Álamo Rivera confesó que le ocasionó la muerte a Mariela Crystal Seda Ocasio el 13 de abril de 2024 en Carolina y que posteriormente abandonó su cuerpo en Toa Baja. (Suministrada Policía)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Ransell J. Álamo Rivera fue sentenciado este jueves a 55 años y tres meses de prisión por el asesinato de Mariela Crystal Seda Ocasio, de 23 años, ocurrido en abril de 2024 en Carolina.

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El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que la jueza Mariela Miranda Recio, del Tribunal de Bayamón, impuso una pena de 50 años por asesinato en segundo grado y tres años por destrucción de prueba. Ambas penas serán cumplidas de manera concurrente.

Miranda Recio también acogió la solicitud de la Fiscalía de Bayamón de aplicar un agravante de reincidencia, debido a una convicción previa de Álamo Rivera en la jurisdicción federal por un caso de carjacking.

Por consiguiente, la aplicación del agravante aumentó en un 10% las penas impuestas, por lo que la pena por asesinato aumentó en cinco años y la de destrucción de prueba en tres meses, para un total de 55 años y tres meses de prisión.

Según la investigación, Álamo Rivera confesó que le ocasionó la muerte a Seda Ocasio el 13 de abril de 2024 en Carolina y que posteriormente abandonó su cuerpo en la calle Eucalipto, en Toa Baja.

Ransell J. Álamo Rivera, fue sentenciado a 55 años de prisión por el asesinato en segundo grado de su amiga, Mariela Crystal Seda Osorio, en abril de 2024.
Ransell J. Álamo Rivera, fue sentenciado a 55 años de prisión por el asesinato en segundo grado de su amiga, Mariela Crystal Seda Osorio, en abril de 2024. (Suministrada por la Polic)
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AsesinatosDepartamento de JusticiaBreaking NewsCICPolicía de Puerto RicoCarolinaToa BajaAsesinato de mujeres
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