Sentencian a 55 años de prisión al asesino confeso de Mariela Crystal Seda

Ransell J. Álamo Rivera fue sentenciado este jueves a 55 años y tres meses de prisión por el asesinato de Mariela Crystal Seda Ocasio, de 23 años, ocurrido en abril de 2024 en Carolina.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que la jueza Mariela Miranda Recio, del Tribunal de Bayamón, impuso una pena de 50 años por asesinato en segundo grado y tres años por destrucción de prueba. Ambas penas serán cumplidas de manera concurrente.

Miranda Recio también acogió la solicitud de la Fiscalía de Bayamón de aplicar un agravante de reincidencia, debido a una convicción previa de Álamo Rivera en la jurisdicción federal por un caso de carjacking.

Por consiguiente, la aplicación del agravante aumentó en un 10% las penas impuestas, por lo que la pena por asesinato aumentó en cinco años y la de destrucción de prueba en tres meses, para un total de 55 años y tres meses de prisión.

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Según la investigación, Álamo Rivera confesó que le ocasionó la muerte a Seda Ocasio el 13 de abril de 2024 en Carolina y que posteriormente abandonó su cuerpo en la calle Eucalipto, en Toa Baja.