Capturan a sospechoso de cometer carjacking el domingo contra hombre de 76 años

Agentes de la Policía capturaron a una persona sospechosa de cometer un carjacking contra un adulto mayor registrado el 16 de agosto en la urbanización Caguas Norte en Caguas.

El teniente Luis López Ramos, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, confirmó a El Nuevo Día que el individuo fue detenido en el residencial Brisas del Turabo.

“Estamos en proceso hoy de hacer el lineup (rueda de identificación) para que el perjudicado identifique al sospechoso. Estamos esperando que le den de alta del CDT (Centro de Diagnóstico y Tratamiento) porque tuvimos que utilizar una pistola aturdidora, pues se resistió al arresto”, resaltó el oficial.

López Ramos indicó que, de momento, no divulgará la identidad del hombre hasta tanto no se complete la rueda de identificación. De ser identificado por el perjudicado, la Fiscalía de Caguas podría formular cargos.

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El director auxiliar del CIC de Caguas dijo que parte de la evidencia recopilada incluye videos de cámaras de seguridad de casas aledañas a la residencia del perjudicado, de 76 años.

Según la pesquisa del CIC, el perjudicado se disponía a salir el domingo hacia su trabajo cuando un individuo que caminaba por el lugar se le acercó para pedirle dinero. Luego que el perjudicado le dijo que no tenía dinero, el sujeto lo despojó a la fuerza de su vehículo Toyota Yaris azul de 2017, con tablilla IWV-541.