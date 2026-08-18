Juramentan más testigos en el juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera

Aibonito - El juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario continuó este martes con la juramentación de varios testigos que habían sido citados por el juez Juan A. Reyes Colón para comparecer en el Tribunal de Aibonito.

A eso de las 9:18 a.m., el togado inició el procedimiento judicial y tomó juramento a, al menos, cinco testigos del Ministerio Público.

Entre ellos figuraron agentes de la Policía, personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y un menor de edad.

“Tienen prohibido hablar con ninguna persona sobre los hechos de este caso (…) Queda prohibido que emitan expresiones públicas”, expresó Reyes Colón.

El juez, además, les indicó que, mientras dure el procedimiento judicial, tampoco podrán consumir contenido relacionado con el caso a través de redes sociales, noticiarios, pódcast o programas de opinión.

Momento en que Anthonieska Avilés regresó al tribunal: esto es lo más reciente Continúa el proceso de selección de los miembros suplentes del jurado para el juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

Una de las testigos del Ministerio Público será testigo de refutación, por lo que Reyes Colón señaló que esa persona sí podrá mantener comunicación con la defensa y el Ministerio Público.

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A eso de las 9:29 a.m., ambas partes se retiraron para evaluar las excusas presentadas por varios candidatos al jurado.

El juez indicó, además, que citó para la 1:30 p.m. a aquellos candidatos que no contaban con una excusa.

La selección del jurado que evaluará la prueba contra Avilés Cabrera continuará hoy enfocada en escoger a los miembros que servirán como suplentes.

1 / 29 | A un año del asesinato: recuerdan en Aibonito a Gabriela Nicole Pratts. Familiares y allegados de Gabriela Nicole Pratts Rosario celebraron, el 11 de agosto de 2026, una caminata en memoria de la joven asesinada. - alexis.cedeno 1 / 29 A un año del asesinato: recuerdan en Aibonito a Gabriela Nicole Pratts Familiares y allegados de Gabriela Nicole Pratts Rosario celebraron, el 11 de agosto de 2026, una caminata en memoria de la joven asesinada. alexis.cedeno Compartir

El proceso entra en esta nueva etapa luego de que el lunes quedaran seleccionados los 12 jurados titulares —nueve hombres y tres mujeres—, tras sumarse tres candidatos a los nueve que ya habían sido juramentados el pasado 4 de agosto.

Todavía resta escoger seis jurados suplentes, quienes asumirían funciones en caso de que alguno de los miembros principales no pueda continuar durante el juicio.

La semana pasada, decenas de testigos del Ministerio Público y de la defensa prestaron juramento de cara al juicio, cuyo desfile de prueba está pautado para comenzar el 15 de octubre.

Entre los primeros juramentados figuraron 21 agentes de la Policía, además de cerca de 17 testigos civiles, funcionarios del ICF, empleados del Hospital Menonita de Aibonito y médicos que podrían ser llamados como testigos de refutación.

1 / 11 | 📷 Tras veredicto, familiares de Gabriela Nicole vuelven a donde ocurrió todo en Aibonito. Tras un jurado declarar culpable a Elvia Cabrera por el asesinato de Gabrierla Nicole Pratts, los familiares de la joven fueron hasta el desvío Roberto Colón, donde ocurrió el crimen en agosto de 2025. - Alex Figueroa Cancel 1 / 11 📷 Tras veredicto, familiares de Gabriela Nicole vuelven a donde ocurrió todo en Aibonito Tras un jurado declarar culpable a Elvia Cabrera por el asesinato de Gabrierla Nicole Pratts, los familiares de la joven fueron hasta el desvío Roberto Colón, donde ocurrió el crimen en agosto de 2025. Alex Figueroa Cancel Compartir

La fiscal Belinda Brignoni Hernández indicó entonces que el Ministerio Público cuenta con una lista de aproximadamente 75 testigos de cargo.

Por su parte, la abogada María Sáez Matos, de la defensa de Avilés Cabrera, informó que su lista ronda los 10 testigos, entre ellos tres peritos, un médico y empleados del hospital.

Avilés Cabrera enfrenta cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas por la muerte de Pratts Rosario, de 16 años, ocurrida en la madrugada del 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

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