Juramentan más testigos en el juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera
A la 1:30 p.m. continuará la selección de los seis miembros suplentes que completarían el panel de jurados
18 de agosto de 2026 - 10:54 AM
18 de agosto de 2026 - 10:54 AM
Aibonito - El juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario continuó este martes con la juramentación de varios testigos que habían sido citados por el juez Juan A. Reyes Colón para comparecer en el Tribunal de Aibonito.
A eso de las 9:18 a.m., el togado inició el procedimiento judicial y tomó juramento a, al menos, cinco testigos del Ministerio Público.
Entre ellos figuraron agentes de la Policía, personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y un menor de edad.
“Tienen prohibido hablar con ninguna persona sobre los hechos de este caso (…) Queda prohibido que emitan expresiones públicas”, expresó Reyes Colón.
El juez, además, les indicó que, mientras dure el procedimiento judicial, tampoco podrán consumir contenido relacionado con el caso a través de redes sociales, noticiarios, pódcast o programas de opinión.
Una de las testigos del Ministerio Público será testigo de refutación, por lo que Reyes Colón señaló que esa persona sí podrá mantener comunicación con la defensa y el Ministerio Público.
A eso de las 9:29 a.m., ambas partes se retiraron para evaluar las excusas presentadas por varios candidatos al jurado.
El juez indicó, además, que citó para la 1:30 p.m. a aquellos candidatos que no contaban con una excusa.
La selección del jurado que evaluará la prueba contra Avilés Cabrera continuará hoy enfocada en escoger a los miembros que servirán como suplentes.
El proceso entra en esta nueva etapa luego de que el lunes quedaran seleccionados los 12 jurados titulares —nueve hombres y tres mujeres—, tras sumarse tres candidatos a los nueve que ya habían sido juramentados el pasado 4 de agosto.
Todavía resta escoger seis jurados suplentes, quienes asumirían funciones en caso de que alguno de los miembros principales no pueda continuar durante el juicio.
La semana pasada, decenas de testigos del Ministerio Público y de la defensa prestaron juramento de cara al juicio, cuyo desfile de prueba está pautado para comenzar el 15 de octubre.
Entre los primeros juramentados figuraron 21 agentes de la Policía, además de cerca de 17 testigos civiles, funcionarios del ICF, empleados del Hospital Menonita de Aibonito y médicos que podrían ser llamados como testigos de refutación.
La fiscal Belinda Brignoni Hernández indicó entonces que el Ministerio Público cuenta con una lista de aproximadamente 75 testigos de cargo.
Por su parte, la abogada María Sáez Matos, de la defensa de Avilés Cabrera, informó que su lista ronda los 10 testigos, entre ellos tres peritos, un médico y empleados del hospital.
Avilés Cabrera enfrenta cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas por la muerte de Pratts Rosario, de 16 años, ocurrida en la madrugada del 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.
La madre de la acusada, Elvia Cabrera, fue procesada por separado y encontrada culpable por otro jurado. Su vista de sentencia está señalada para el 10 de septiembre.
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