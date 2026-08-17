Seleccionan jurados principales para el juicio contra Anthonieska Avilés por asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario
Todavía falta completar el proceso con el escogido de seis miembros que servirán como suplentes
17 de agosto de 2026 - 2:30 PM
17 de agosto de 2026 - 2:30 PM
Los 12 jurados que evaluarán la prueba en el juicio contra Anthonieska Avilés, por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, fueron seleccionado en el Tribunal de Aibonito, confirmó el Departamento de Justicia.
Durante la continuación del proceso hoy, lunes, tres candidatos fueron elegidos para sumarse a los nueve que ya habían sido juramentados el pasado 4 de agosto.
El jurado titular con nueve hombres y tres mujeres, pero todavía falta elegir seis miembros que servirán como suplentes en caso de que alguno de los principales no pueda continuar con sus funciones.
Según Justicia, el juez Juan A. Reyes Colón ordenó continuar con el proceso mañana, martes.
De todas formas, las partes tenían que comparecer mañana porque el juez ya había citado para juramentar ese día a algunos de los testigos que no pudieron estar presentes la semana pasada.
El desfile de prueba está pautado para comenzar al próximo 15 de octubre.
Mientras, para el 10 de septiembre está pautada - por separado - la vista de sentencia de la madre de Avilés, Elvia Cabrera, quien fue encontrada culpable por otro jurado.
Ambas fueron acusadas con cargos de asesinato en primer grado y violación a la ley de armas, por la muerte violenta de Pratts Rosario, de 16 años, en la madrugada del 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón de Aibonito.
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