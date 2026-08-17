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Seleccionan jurados principales para el juicio contra Anthonieska Avilés por asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario

Todavía falta completar el proceso con el escogido de seis miembros que servirán como suplentes

17 de agosto de 2026 - 2:30 PM

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El juicio contra Anthonieska Avilés está pautado para comenzar el 15 de octubre. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Los 12 jurados que evaluarán la prueba en el juicio contra Anthonieska Avilés, por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, fueron seleccionado en el Tribunal de Aibonito, confirmó el Departamento de Justicia.

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Durante la continuación del proceso hoy, lunes, tres candidatos fueron elegidos para sumarse a los nueve que ya habían sido juramentados el pasado 4 de agosto.

El jurado titular con nueve hombres y tres mujeres, pero todavía falta elegir seis miembros que servirán como suplentes en caso de que alguno de los principales no pueda continuar con sus funciones.

Según Justicia, el juez Juan A. Reyes Colón ordenó continuar con el proceso mañana, martes.

Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito.Allanamiento a la residencia de Elvia Cabrera.Imagen admitida como evidencia en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera. En la misma se observa a Anthonieska Avilés Cabrera.
1 / 31 | 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts. Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. - Poder Judicial

De todas formas, las partes tenían que comparecer mañana porque el juez ya había citado para juramentar ese día a algunos de los testigos que no pudieron estar presentes la semana pasada.

El desfile de prueba está pautado para comenzar al próximo 15 de octubre.

Mientras, para el 10 de septiembre está pautada - por separado - la vista de sentencia de la madre de Avilés, Elvia Cabrera, quien fue encontrada culpable por otro jurado.

Ambas fueron acusadas con cargos de asesinato en primer grado y violación a la ley de armas, por la muerte violenta de Pratts Rosario, de 16 años, en la madrugada del 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón de Aibonito.

Familiares y allegados de Gabriela Nicole Pratts Rosario celebraron, el 11 de agosto de 2026, una caminata en memoria de la joven asesinada.La caminata partió desde el Centro Judicial de Aibonito y recorrió el trayecto hasta el desvío Roberto Colón, lugar en que la Pratts Rosario, de 16 años, fue apuñalada en 11 ocasiones.Hasta el altar llegará, en la tarde del martes, una caminata convocada en honor a "Lela".
1 / 29 | A un año del asesinato: recuerdan en Aibonito a Gabriela Nicole Pratts. Familiares y allegados de Gabriela Nicole Pratts Rosario celebraron, el 11 de agosto de 2026, una caminata en memoria de la joven asesinada. - alexis.cedeno
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Breaking NewsAibonitoGabriela Nicole Pratts RosarioDepartamento de Justicia
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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