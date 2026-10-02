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Septuagenario muere electrocutado mientras instalaba una antena de televisión en Aguada

El aparato habría hecho contacto con unos cables del tendido eléctrico, lo que le ocasionó una descarga al hombre

2 de octubre de 2026 - 12:52 PM

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El agente Elmer Pérez, adscrito al Distrito de Aguada, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Homicidios de Aguadilla, quienes, junto al fiscal Víctor Román Pérez, tienen a su cargo la investigación. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan, desde la mañana de hoy, viernes, un incidente que dejó a un hombre muerto en la carretera PR-115, kilometro 9.1 del barrio Asomante, en Aguada.

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De acuerdo a un informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la uniformada sobre los hechos.

“Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Carlos Rivera Colombani de 73 años, quien presuntamente se disponía a instalar una antena de televisión en su residencia cuando, al subirla al techo, la antena hizo contacto con los cables del tendido eléctrico, recibiendo una descarga eléctrica, que le provocó la muerte en el acto”, lee el texto.

El agente Elmer Pérez, adscrito al Distrito de Aguada, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Homicidios de Aguadilla, quienes, junto al fiscal Víctor Román Pérez, tienen a su cargo la investigación.

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