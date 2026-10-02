Septuagenario muere electrocutado mientras instalaba una antena de televisión en Aguada

Las autoridades policíacas investigan, desde la mañana de hoy, viernes, un incidente que dejó a un hombre muerto en la carretera PR-115, kilometro 9.1 del barrio Asomante, en Aguada.

De acuerdo a un informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la uniformada sobre los hechos.

“Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Carlos Rivera Colombani de 73 años, quien presuntamente se disponía a instalar una antena de televisión en su residencia cuando, al subirla al techo, la antena hizo contacto con los cables del tendido eléctrico, recibiendo una descarga eléctrica, que le provocó la muerte en el acto”, lee el texto.