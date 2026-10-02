Hiram Torres Montalvo presenta el comité de transición municipal de Cataño
La evaluación abarcará cuentas, contratos, obras y servicios; la primera vista pública será el próximo martes
2 de octubre de 2026 - 12:43 PM
2 de octubre de 2026 - 12:43 PM
El alcalde electo de Cataño, Hiram Torres Montalvo, anunció este viernes a los miembros del comité entrante en el proceso de transición municipal, que iniciará el próximo martes, 6 de octubre.
El comité estará presidido por la licenciada Ana Quintero, exfiscal y expresidenta de la Legislatura Municipal de Cataño, mientras que Gabriela Casañas Andrade tendrá a cargo la dirección ejecutiva y la coordinación administrativa y operacional del proceso.
Manuel Díaz Saldaña, exsecretario de Hacienda y quien también se desempeñó como contralor de Puerto Rico, formará parte del comité y atenderá las áreas de finanzas, presupuesto, auditoría y control fiscal. Por su parte, el también exsecretario de Hacienda Juan Zaragoza Gómez participará como asesor en finanzas, presupuesto, ingresos y asuntos contributivos. Ambos evaluarán la situación fiscal del Municipio y las obligaciones que recibirá la nueva administración.
“La transparencia será la base de este proceso y de nuestra administración municipal. Los catañenses merecen conocer cómo están las finanzas, los servicios y los proyectos del Municipio. Vamos a examinar detalladamente la información con responsabilidad y claridad para tomar decisiones que respondan a las necesidades de Cataño”, expresó Torres Montalvo, vía comunicado de prensa.
Durante la transición, se evaluarán el presupuesto municipal, los ingresos, las obligaciones pendientes, auditorías y el uso de fondos federales. También, se examinarán los contratos, litigios, procesos de compras y subastas, el estado de las obras y proyectos, la propiedad municipal y los asuntos de recursos humanos y relaciones laborales.
El proceso incluirá, además, una revisión de los servicios municipales, la seguridad pública, el manejo de emergencias, los programas de salud y los servicios sociales y comunitarios, incluyendo aquellos dirigidos a los adultos mayores.
Como parte del comité, también se encuentran Jorge Malavé Santiago, en administración municipal y asuntos legislativos; Luis Alfredo Flores Crespo, en seguridad pública, manejo de emergencias y operaciones; la doctora Carmen Ana González Magaz, exsecretaria de la Familia, en servicios sociales y programas comunitarios; Damaris I. Miranda Maisonave, en recursos humanos y relaciones laborales; Sally Montes, en salud y continuidad de servicios; y Sergio J. Santiago Ochoteco, en finanzas municipales, fondos federales y controles financieros.
Además de Zaragoza Gómez, el comité contará con el apoyo como asesores de los licenciados Francisco J. González Magaz y Miguel Oppenheimer en asuntos legales, contratación y cumplimiento, así como del doctor Carlos Ángel Cabrera Bonet en salud, programas comunitarios, fondos federales e infraestructura institucional.
“Para mí, es un honor el que profesionales de este calibre hayan aceptado formar parte de este proceso. El contar con ellos representa una gran oportunidad para Cataño y para la administración entrante. Agradezco su disposición para poner su experiencia y conocimiento al servicio de nuestro pueblo y ayudarnos a sentar las bases de una administración transparente, responsable y comprometida con nuestra gente”, añadió Torres Montalvo.
Los trabajos comprenderán la recopilación y evaluación de informes de las dependencias municipales, reuniones técnicas y vistas para aclarar y ampliar la información recibida. Al concluir, el comité preparará un informe final con los principales hallazgos y los asuntos que deberá atender la administración entrante.
La primera vista pública se llevará a cabo el próximo martes, 6 de octubre, a partir de las 9:00 a.m., en el Centro de Convenciones Miguel Santiago Ocasio, en Cataño. Serán además transmitidas vía “streaming” en las redes sociales.
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