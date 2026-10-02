Hiram Torres Montalvo presenta el comité de transición municipal de Cataño

El alcalde electo de Cataño, Hiram Torres Montalvo, anunció este viernes a los miembros del comité entrante en el proceso de transición municipal, que iniciará el próximo martes, 6 de octubre.

El comité estará presidido por la licenciada Ana Quintero, exfiscal y expresidenta de la Legislatura Municipal de Cataño, mientras que Gabriela Casañas Andrade tendrá a cargo la dirección ejecutiva y la coordinación administrativa y operacional del proceso.

Manuel Díaz Saldaña, exsecretario de Hacienda y quien también se desempeñó como contralor de Puerto Rico, formará parte del comité y atenderá las áreas de finanzas, presupuesto, auditoría y control fiscal. Por su parte, el también exsecretario de Hacienda Juan Zaragoza Gómez participará como asesor en finanzas, presupuesto, ingresos y asuntos contributivos. Ambos evaluarán la situación fiscal del Municipio y las obligaciones que recibirá la nueva administración.

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“La transparencia será la base de este proceso y de nuestra administración municipal. Los catañenses merecen conocer cómo están las finanzas, los servicios y los proyectos del Municipio. Vamos a examinar detalladamente la información con responsabilidad y claridad para tomar decisiones que respondan a las necesidades de Cataño”, expresó Torres Montalvo, vía comunicado de prensa.

Durante la transición, se evaluarán el presupuesto municipal, los ingresos, las obligaciones pendientes, auditorías y el uso de fondos federales. También, se examinarán los contratos, litigios, procesos de compras y subastas, el estado de las obras y proyectos, la propiedad municipal y los asuntos de recursos humanos y relaciones laborales.

Comité de transición del alcalde electo de Cataño, Hiram Torres Montalvo. (Suministrada)

El proceso incluirá, además, una revisión de los servicios municipales, la seguridad pública, el manejo de emergencias, los programas de salud y los servicios sociales y comunitarios, incluyendo aquellos dirigidos a los adultos mayores.

Como parte del comité, también se encuentran Jorge Malavé Santiago, en administración municipal y asuntos legislativos; Luis Alfredo Flores Crespo, en seguridad pública, manejo de emergencias y operaciones; la doctora Carmen Ana González Magaz, exsecretaria de la Familia, en servicios sociales y programas comunitarios; Damaris I. Miranda Maisonave, en recursos humanos y relaciones laborales; Sally Montes, en salud y continuidad de servicios; y Sergio J. Santiago Ochoteco, en finanzas municipales, fondos federales y controles financieros.

Además de Zaragoza Gómez, el comité contará con el apoyo como asesores de los licenciados Francisco J. González Magaz y Miguel Oppenheimer en asuntos legales, contratación y cumplimiento, así como del doctor Carlos Ángel Cabrera Bonet en salud, programas comunitarios, fondos federales e infraestructura institucional.

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“Para mí, es un honor el que profesionales de este calibre hayan aceptado formar parte de este proceso. El contar con ellos representa una gran oportunidad para Cataño y para la administración entrante. Agradezco su disposición para poner su experiencia y conocimiento al servicio de nuestro pueblo y ayudarnos a sentar las bases de una administración transparente, responsable y comprometida con nuestra gente”, añadió Torres Montalvo.

Los trabajos comprenderán la recopilación y evaluación de informes de las dependencias municipales, reuniones técnicas y vistas para aclarar y ampliar la información recibida. Al concluir, el comité preparará un informe final con los principales hallazgos y los asuntos que deberá atender la administración entrante.