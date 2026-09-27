Hiram Torres Montalvo es el nuevo alcalde de Cataño

Contabilizado el 100% de los colegios electorales, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, se convirtió este domingo en el nuevo alcalde de Cataño, confirmó el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges.

El triunfo de Torres Montalvo se adjudicó cerca de las 5:00 p.m. Vega Borges indicó que el vencedor obtuvo 1,725 votos, mientras que su contendiente principal, Bethzaida Rodríguez Torres, viuda del fenecido alcalde Julio Alicea Vasallo, acumuló 1,484 sufragios.

“El pueblo de Cataño se expresó, libre y democráticamente, escogiendo su destino. Con mucha humildad y un gran sentido de responsabilidad, agradezco el respaldo de nuestra gente. Mi familia y yo tenemos un compromiso con un nuevo Cataño que fomente el que cada uno de nuestros residentes cuenten con las herramientas para alcanzar sus más altos anhelos”, dijo Torres Montalvo tras su triunfo.

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“Quiero, además, reconocer el trabajo de todos los candidatos que formaron parte de este proceso. Gracias por su disposición a servir a la gente. Hoy nos unimos todos como novoprogresistas detrás de un solo ideal: la igualdad de derechos para los catañeses y el desarrollo económico que únicamente el PNP logra”, agregó.

Tras conocer sobre su victoria, Torres Montalvo acudiría a su comité de campaña, en el casco urbano de Cataño. En medio de la contienda, había dicho que, de prevalecer, renunciaría inmediatamente a la jefatura del DACO.

La elección especial tuvo una participación de unos 3,730 electores, lo que superó las proyecciones del PNP. Los colegios cerraron a las 3:00 p.m., en una jornada que comenzó a las 9:00 a.m.

“Tuvimos una participación de 3,730 electores, sobrepasando la proyección que se tenía en el PNP. Lo que esperamos pronto es que se comiencen a contar los votos y entonces los estaremos anunciando... Todo transcurrió en paz, en tranquilidad, en todo este proceso”, manifestó Vega Borges, en una conferencia de prensa en la escuela Rafael Cordero, una vez cerró la votación.

Indicó que la proyección de participación que tenían era de 2,500 a 3,000 electores.

Vega Borges estuvo acompañado del comisionado electoral alterno Felixavier Méndez Soto; el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jorge Rivera Rueda; el secretario general y subsecretario del PNP, Jorge Santini y Raúl Márquez, respectivamente, el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, y el senador Carmelo Ríos.

La alcaldía de Cataño se la disputaban en la elección especial, además de Torres Montalvo y Rodríguez Torres, José Rodríguez Ocaña, Fernando “Tato” Cintrón Mercado y Félix Matías Rodríguez.

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Para la votación en la que se buscaba sustituir a Alicea Vasallo, fallecido el 13 de agosto, el PNP habilitó 12 colegios y nueve unidades, precisó Vega Borges. El conteo de votos se hizo manual.

Cataño tiene 13,286 electores hábiles. Las escuelas utilizadas como centros de votación parecían pequeños hormigueros durante la mañana. Por lo menos, así lucían la escuela Rafael Cordero y la escuela intermedia Mercedes García de Colorado.

Los carritos de golf abundaban por el pueblo, con miembros del equipo de Rodríguez Torres y de Torres Montalvo transportando electores hacia los centros de votación.

Vega Borges rechazó comentarios relacionados con supuestos acercamientos a electores para comprarles el voto.

“En todas las elecciones, siempre hay rumores de todas las cosas... de fraude, de trampa, de todo. Ya yo llevo más de 50 años, yo estoy hablando de Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón en los 80, en los 76, de allá para acá. He escuchado siempre fraude, trampa, papeletas corriendo por los ríos, maletines que los tiran en los zafacones... Todas esas cosas. Aquí cada candidato tenía sus observadores, tenía sus funcionarios. No creo que aquí nadie, pues esté vendiendo, comprando votos”, respondió Vega Borges.

Más temprano, el presidente de la CEE dijo que esperaba saber quién venció poco después del cierre de colegios, a las 3:00 p.m.

“En efecto, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., se abrieron los colegios. Aquí en la escuela Rafael Cordero, este es el centro operacional. Igualmente, aquí hay una Junta de Inscripción Permanente, que cualquier elector que tenga alguna situación durante el día al momento de tratar de ejercer su derecho al voto, los pueden atender”, explicó el presidente de la CEE.

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“Se ve mucho movimiento. Me parece que va a haber mucha participación, así que vamos a ver cómo transcurren los pormenores durante el día”, agregó.

1 / 13 | En imágenes: así transcurre la elección especial para la alcaldía de Cataño. Cientos de personas se movilizan este domingo hasta los centros de votación en Cataño para elegir al sustituto del exalcalde Julio Alicea Vasallo, quien falleció el pasado 13 de agosto. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 13 En imágenes: así transcurre la elección especial para la alcaldía de Cataño Cientos de personas se movilizan este domingo hasta los centros de votación en Cataño para elegir al sustituto del exalcalde Julio Alicea Vasallo, quien falleció el pasado 13 de agosto. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

Votan los candidatos

Cintrón Mercado fue uno de los primeros candidatos en votar. Lo hizo en la cancha Fernando Luis Cintrón Martínez, ubicada en la urbanización Vista del Morro. Afirmó que, si prevalece, se quiere enfocar en el tema de la salud, particularmente el centro de salud del pueblo.

“Yo necesito que mi gente esté segura, que la gente de Cataño tenga todos los servicios”, enfatizó.

A las afueras de la cancha, El Nuevo Día observó al ayudante de la gobernadora Jenniffer González en asuntos municipales, Omar Massa.

En la misma cancha, votó Rodríguez Torres. Cuestionada si le constaba o había notado que Torres Montalvo hubiese recibido algún tipo de ayuda de la gobernadora, la aspirante respondió: “Yo creo que todos, aparte del pueblo de Cataño, todo el pueblo de Puerto Rico es muy inteligente. Yo no puedo ni afirmar ni negar nada”.

Torres Montalvo, en tanto, rechazó haber recibido ayuda de la gobernadora. “Yo, realmente, la ayuda que recibí es de la gente de Cataño”, sostuvo.

“En esta campaña... ha sido como un cuatro contra uno con todos los ataques que nos han lanzado a este servidor, a mi familia, muchos memes usando inteligencia artificial”, agregó Torres Montalvo, cuya candidatura fue impugnada sin éxito en el tribunal por parte de tres legisladores municipales.

El candidato dijo que, aunque estaba confiado en prevalecer en la contienda, de no ganar, estaba dispuesto a entregar sus propuestas al vencedor.

Vega Borges dijo que, si la mandataria y presidenta del PNP hubiese querido respaldar a uno de los candidatos, lo hubiera hecho.