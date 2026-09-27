Junta de Planificación detalla cuáles sectores de la economía están creando empleos

El presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales, aseguró este domingo que la economía de Puerto Rico está “en crecimiento” y defendió el ritmo bajo el cual se completan proyectos de reconstrucción financiados con fondos federales, nueve años después del paso del huracán María.

Morales atribuyó a la gestión de la gobernadora Jenniffer González un aumento en los puestos de empleo asalariado, no agrícola, reportado en agosto.

Para agosto de 2026, la participación laboral en Puerto Rico fue de 45.9%, lo cual Morales indicó representa un aumento de 1.3 puntos porcentuales al compararlo con agosto de 2025. Las estadísticas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ubicaron la tasa de participación laboral de agosto 2025 en 44.6%, según el informe de “Empleo y desempleo en Puerto Rico” publicado en agosto.

“Nosotros no especulamos y la información y las tablas que nosotros estamos dando es exactamente lo que refleja el gobierno. Como pueden ver, el año 2025 tuvo una participación de empleo menor a la que tenemos en agosto de este año”, indicó Morales, durante la conferencia de prensa “Asunto semanal” desde La Fortaleza.

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Morales apuntó que, en agosto de 2026, había unas 15,000 personas empleadas más que las empleadas en agosto de 2025.

Sostuvo que los sectores que más crearon empleos, para julio, fueron manufactura, comercio, transportación, construcción y minería, educación y recreación y alojamiento.

“Para mí son importantes estos renglones porque saben que la prensa o el parecer es distinto... La construcción y la minería están en crecimiento. Eso significa que la gobernadora y su gestión ha ayudado a que todos esos proyectos que tenemos de infraestructura y de mejoras que se suplen de fondos federales están ahora mismo utilizándose y creciendo. Para que la gente pierda el temor, tenemos crecimiento y se están utilizando (los fondos)”, expresó Morales.

1 / 35 | A nueve años de María: las imágenes de El Nuevo Día que captaron la devastación. Entre los escombros de su hogar en el barrio Las Delicias, en Culebra, el nieto de Elba Iris Feliciano rescata un cuatro de su abuela, uno de los pocos objetos que logró sobrevivir a la fuerza del viento que hizo estallar una de las ventanas de la vivienda y provocó daños en su interior. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 35 A nueve años de María: las imágenes de El Nuevo Día que captaron la devastación Entre los escombros de su hogar en el barrio Las Delicias, en Culebra, el nieto de Elba Iris Feliciano rescata un cuatro de su abuela, uno de los pocos objetos que logró sobrevivir a la fuerza del viento que hizo estallar una de las ventanas de la vivienda y provocó daños en su interior. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

La cifra es mayor si se consideran otros desastres ocurridos después de María. De acuerdo con FEMA, $134.5 millones destinados a la isla correspondientes a los terremotos ocurridos en 2020 aguardan por ser obligados, además de cerca de $1,243 millones del huracán Fiona, $18,135 de las inundaciones del 29 de abril de 2024 y $55.2 millones de la tormenta Ernesto del 14 agosto de ese mismo año.

Morales no brindó cifras, el domingo, sobre cómo ha crecido el sector de la construcción y minería. Las estadísticas del Departamento del Trabajo sobre empleo asalariado no agrícola, publicadas el mes pasado, detallan que en agosto de 2026 había 39,700 empleos en el sector de “minería, tala y construcción”, un aumento de 200 puestos al comprarlo con los 39,500 empleos para agosto de 2025.

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El Informe Económico Mensual de la Junta de Planificación para agosto resaltó que los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump ha tenido un impacto particular sobre los sectores de manufactura y construcción en Puerto Rico, ante la alta dependencia de la isla a las importaciones.

Los costos de producción del sector han aumentado, en parte, ante el alza del arbitrio sobre aluminio y acero a 25%. El segmento que experimentó un mayor incremento en sus costos -con 33.7%- fue el de productos de plásticos, seguido por los productos metálicos, lo que tuvo impacto de 12.2%.

Reconocen a empleados públicos

Por otra parte, en la conferencia de prensa, el director de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Facundo Di Mauro, reconoció a los empleados públicos que, la semana pasada, fueron galardonados con el premio Manuel A. Pérez por su servicio público.

Los ganadores fueron Amarilis González Díaz, de la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe; Félix J. Burgos Guzmán, de la Policía; la doctora Iris Rebeca Cardona, del Departamento de Salud; Damarys Varela Vélez, del Departamento de Educación; y la fiscal Myriam E. Nieves Vera, del Departamento de Justicia.