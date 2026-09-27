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Elección especial en Cataño: PNP espera tener temprano un ganador

Desde temprano, se apreciaba una gran movilización en algunos de los centros de votación

27 de septiembre de 2026 - 1:23 PM

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En la escuela intermedia Mercedes García de Colorado, se observaba una hilera de personas esperando para ejercer su derecho al voto. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Los colegios de votación para la elección especial para escoger un nuevo alcalde de Cataño abrieron sus puertas a las 9:00 a.m., y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) espera que, poco después del cierre de colegios, a las 3:00 p.m., se sepa quién venció.

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“En efecto, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., se abrieron los colegios. Aquí en la escuela Rafael Cordero, este es el centro operacional. Igualmente, aquí hay una Junta de Inscripción Permanente, que cualquier elector que tenga alguna situación durante el día al momento de tratar de ejercer su derecho al voto, los pueden atender”, explicó el presidente de la CEE, Jorge Rivera Rueda.

“Se ve mucho movimiento. Me parece que va a haber mucha participación, así que vamos a ver cómo transcurren los pormenores durante el día”, agregó.

La alcaldía de Cataño se la disputan en la elección especial Bethzaida Rodríguez Torres, viuda del fenecido alcalde Julio Alicea Vasallo; Hiram Torres Montalvo, secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor; José Rodríguez Ocaña, Fernando “Tato” Cintrón Mercado, y Félix Matías Rodríguez.

Para la votación en la que se busca sustituir a Alicea Vasallo, fallecido el 13 de agosto, el Partido Nuevo Progresista (PNP) habilitó 12 colegios y nueve unidades, precisó el comisionado electoral de la coelctividad, Aníbal Vega Borges. El conteo de votos se hará manual.

“Estamos esperando resultados como a las 3:30, porque hay colegios que van a votar 100 o 200. Pero ya a las 3:30 esperamos tener resultados”, estimó el comisionado electoral.

Cientos de personas se movilizan este domingo hasta los centros de votación en Cataño para elegir al sustituto del exalcalde Julio Alicea Vasallo, quien falleció el pasado 13 de agosto.Durante un sondeo de El Nuevo Día por el pueblo, un residente afirmó que la contienda por la silla que dejó su “amigo” Julio Alicea Vasallo estará “cerrada” entre Hiram Torres Montalvo, actual secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, y Bethzaida Rodríguez Torres, viuda del alcalde, fallecido el 13 de agosto.En diciembre de 2021, cuando el exalcalde Félix “el Cano” Delgado renunció al puesto por corrupción, Alicea Vasallo no tuvo que competir en votos, ya que fue certificado como candidato único.
1 / 11 | En imágenes: así transcurre la elección especial para la alcaldía de Cataño. Cientos de personas se movilizan este domingo hasta los centros de votación en Cataño para elegir al sustituto del exalcalde Julio Alicea Vasallo, quien falleció el pasado 13 de agosto. - Ramón “Tonito” Zayas

Cataño tiene 13,286 electores hábiles. Hoy, las escuelas utilizadas como centros de votación parecían pequeños hormigueros. Por lo menos, así lucían la escuela Rafael Cordero y la escuela intermedia Mercedes García de Colorado.

Los carritos de golf abundaban por el pueblo, con miembros del equipo de Rodríguez Torres y de Torres Montalvo transportando electores hacia los centros de votación.

Votan los candidatos

Cintrón Mercado fue uno de los primeros candidatos en votar. Lo hizo en la cancha Fernando Luis Cintrón Martínez, ubicada en la urbanización Vista del Morro. Afirmó que, si prevalece, se quiere enfocar en el tema de la salud, particularmente el centro de salud del pueblo.

“Yo necesito que mi gente esté segura, que la gente de Cataño tenga todos los servicios”, enfatizó.

A las afueras de la cancha, El Nuevo Día observó al ayudante de la gobernadora Jenniffer González en asuntos municipales, Omar Massa.

En la misma cancha, votó Rodríguez Torres. Cuestionada si le constaba o había notado que Torres Montalvo hubiese recibido algún tipo de ayuda de la gobernadora, la aspirante respondió: “Yo creo que todos, aparte del pueblo de Cataño, todo el pueblo de Puerto Rico es muy inteligente. Yo no puedo ni afirmar ni negar nada”.

Torres Montalvo, en tanto, rechazó haber recibido ayuda de la gobernadora. “Yo, realmente, la ayuda que recibí es de la gente de Cataño”, sostuvo.

“En esta campaña... ha sido como un cuatro contra uno con todos los ataques que nos han lanzado a este servidor, a mi familia, muchos memes usando inteligencia artificial”, agregó Torres Montalvo, cuya candidatura fue impugnada sin éxito en el tribunal por parte de tres legisladores municipales.

El candidato dijo que, aunque estaba confiado en prevalecer en la contienda, de no ganar, estaba dispuesto a entregar sus propuestas al vencedor.

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CatañoPNPPartido Nuevo ProgresistaComisión Estatal de Elecciones de Puerto RicoJulio Alicea VasalloAlcaldes
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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