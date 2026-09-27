Despojan a motorista de su vehículo y le disparan en Bayamón

La Policía investiga el robo de una motora ocurrido el sábado por la noche en la calle A de la avenida Santa Juanita, en Bayamón.

Según la información preliminar, el perjudicado se encontraba a bordo de una motocicleta Yamaha Zuma, del año 2025, cuando fue interceptado por un individuo que, mediante amenaza e intimidación y portando un arma de fuego, lo despojó del vehículo.

Posteriormente, el sospechoso realizó varios disparos contra el perjudicado, quien resultó herido de bala.

Los paramédicos llegaron al lugar y transportaron a la víctima a una institución hospitalaria, donde fue evaluada por el médico de turno.

“Al momento, se desconoce la condición de salud del perjudicado”, informó la Policía.

El caso fue referido al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa.

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Reportan robo de vehículo todoterreno

En otro caso, la Policía inició una pesquisa por el robo de un vehículo todoterreno, reportado durante la madrugada del sábado en la carretera PR-111, kilómetro 42.8, en el barrio Ángeles, en Utuado.

Según la Uniformada, el querellante denunció que una persona se apropió ilegalmente de un Yamaha Banshee, del año 2005, color negro y vino, que se encontraba en su residencia. La propiedad fue valorada en aproximadamente $12,500.

Así luce el vehículo todoterreno reportado como robado ante la Policía en Utuado. ((Suministrada/Policía de Puerto Rico))

El agente Alejandro Soto Santiago, adscrito al Precinto de Ángeles, realizó la investigación inicial y refirió el caso a la División de Vehículos Hurtados del Área de Utuado, cuyos agentes continuarán con la pesquisa.