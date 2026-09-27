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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Despojan a motorista de su vehículo y le disparan en Bayamón

El Cuerpo de Investigaciones Criminales se hizo cargo de la pesquisa

27 de septiembre de 2026 - 11:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El personal del cuartel se percató del robo de dos motoras que habían sido ocupadas por la Policía. (GFR Media)
Los hechos ocurrieron en la avenida Santa Juanita en Bayamón. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía investiga el robo de una motora ocurrido el sábado por la noche en la calle A de la avenida Santa Juanita, en Bayamón.

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Según la información preliminar, el perjudicado se encontraba a bordo de una motocicleta Yamaha Zuma, del año 2025, cuando fue interceptado por un individuo que, mediante amenaza e intimidación y portando un arma de fuego, lo despojó del vehículo.

Posteriormente, el sospechoso realizó varios disparos contra el perjudicado, quien resultó herido de bala.

Los paramédicos llegaron al lugar y transportaron a la víctima a una institución hospitalaria, donde fue evaluada por el médico de turno.

“Al momento, se desconoce la condición de salud del perjudicado”, informó la Policía.

El caso fue referido al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa.

Reportan robo de vehículo todoterreno

En otro caso, la Policía inició una pesquisa por el robo de un vehículo todoterreno, reportado durante la madrugada del sábado en la carretera PR-111, kilómetro 42.8, en el barrio Ángeles, en Utuado.

Según la Uniformada, el querellante denunció que una persona se apropió ilegalmente de un Yamaha Banshee, del año 2005, color negro y vino, que se encontraba en su residencia. La propiedad fue valorada en aproximadamente $12,500.

Así luce el vehículo todoterreno reportado como robado ante la Policía en Utuado.
Así luce el vehículo todoterreno reportado como robado ante la Policía en Utuado. ((Suministrada/Policía de Puerto Rico))

El agente Alejandro Soto Santiago, adscrito al Precinto de Ángeles, realizó la investigación inicial y refirió el caso a la División de Vehículos Hurtados del Área de Utuado, cuyos agentes continuarán con la pesquisa.

La Policía exhortó a la ciudadanía que tenga información que pueda ayudar al esclarecimiento de estos casos a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020.

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