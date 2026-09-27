Citan a testigos en caso de adolescente detenido por asesinato de abuela

Un adolescente, que está bajo custodia de la Policía desde ayer, sería llevado a un tribunal en la tarde o noche de este domingo para ser procesado por el asesinato de su abuela y agresión a su hermano en los predios de un centro comercial en Guaynabo.

El teniente José Carrión, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, indicó que todo de dependerá del resultado de las entrevistas pautadas para hoy.

“Estamos comenzando con el proceso. En la tarde se tomarán las declaraciones juradas para preparar las denuncias para la radicación del caso”, sostuvo Carrión, hoy, en entrevista telefónica.

Explicó que “son varios” los citados y señaló que, posteriormente, “la fiscalía estaría en posición de radicar el caso.

“Sí se va a radicar el caso en el día de hoy. La Fiscalía va a decidir si será asesinato en primer grado o lo que decidan”, agregó el oficial.

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El caso es atendido por la fiscal Glorimar García y la procuradora de menores María Rivera Reverón.

Carrión detalló que el tipo de denuncia determinaría si se procesa al joven de 16 años como adulto o como menor de edad.

Asimismo, apuntó que de la investigación preliminar no ha surgido algún indicio de que el joven tuviera algún padecimiento de salud o historial con las autoridades.

Los hechos fueron reportados poco después de las 2:00 de la tarde en el estacionamiento de un centro comercial en Guaynabo.

El informe preliminar de la Policía identificó a la víctima fatal como Lourdes Pérez Kercadó, de 67 años, mientras que un hombre de 22 años recibió varias heridas de un objeto punzante y permanece en condición estable en un hospital de la zona. Respectivamente, ambos son abuela y hermano del menor detenido.

Además, Carrión confirmó que ocuparon en la escena un arma blanca (un cuchillo) y el vehículo de Pérez Kercadó.

Entretanto, el oficial resaltó que el incidente ocurrió mientras la familia realizaba compras en el centro comercial.

“La investigación sigue en proceso, pero de lo que indicaron testigos en la escena, al parecer el incidente ocurrió debido a una discusión entre el sospechoso, la víctima y el hermano”, explicó Carrión ayer.

Acto seguido, el menor, supuestamente, apuñaló a Pérez Kercado y le provocó varias heridas a Cabrera Rosa. Sospechan que todo comenzó dentro del auto por evidencia observada en el vehículo.