Asesinato de turista en Santurce: Policía asegura que la investigación está “adelantada”

La Policía aseguró, en la mañana del lunes, que ha avanzado la investigación contra un sospechoso por el asesinato de un turista, en febrero, en Santurce.

El Nuevo Día supo que el sospechoso es uno de los dos hombres detenidos la semana pasada durante un allanamiento de la Policía en una casa en el barrio Hato Nuevo, en Guaynabo.

La investigación apunta a que el individuo sería responsable por la muerte a tiros de Vedhol Alexander Emmanuel Smith, apodado “Shooter”, de 27 años y residente de Florida, en la madrugada del 2 de febrero, en la parada 18 de la avenida Roberto H. Todd, intersección con la avenida Manuel Fernández Juncos.

“Está bien adelantada y nosotros próximamente esperamos resultados con relación a eso”, sostuvo el coronel Manuel de Jesús, director auxiliar de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía, durante una conferencia de prensa en el Cuartel General.

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Durante el allanamiento, la Policía arrestó a dos personas, pero la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tomó custodia del hombre, quien también es sospechoso del asesinato, pero por cargos de narcotráfico y violación de ley de armas.

Sin embargo, la declaración jurada del agente de la DEA fue radicada de forma sellada, por lo que no se conocen públicamente los detalles de las alegaciones contra el joven de 23 años.

El jueves pasado, este compareció ante un magistrado en el Tribunal Federal en San Juan, quien autorizó su arresto y pautó para mañana, martes, la vista de fianza. En tanto, la vista preliminar quedó para el 28 de septiembre, a menos que surja antes la acusación de un gran jurado.

Según la Policía, en el durante el allanamiento ocuparon cuatro rifles AK-47, dos pistolas Glock, una de calibre 9mm y otra de calibre .40.

También incautaron 58 abastecedores para AK-47, 27 abastecedores Glock y un total de 1,034 municiones de diferentes calibres, incluyendo 9mm, .40, .380, 10mm y 7.62x39.

De igual forma, ocuparon 1,981 cápsulas de crack, 263 gramos de cocaína, 340 bolsas de cocaína, dos libras de marihuana y 60 bolsas de marihuana.

Los hechos

La versión en el informe preliminar de la Policía, ofrecida por el querellante, quien labora como chófer de Uber, apunta a que, en horas de la madrugada del día de los hechos, transportaba a cuatro mujeres y cuatro hombres en una Toyota, Sienna, color gris, de 2022, cuando llegaron a la intersección de la avenida Roberto H. Todd con la avenida Fernández Juncos.