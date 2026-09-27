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Erupción de volcán provoca paralización de vuelos en aeropuerto en Italia

La situación ha obligado a muchos viajeros a permanecer en tierra a la espera de que cese o a buscar otras alternativas de transporte

27 de septiembre de 2026 - 9:51 AM

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El volcán Etna había provocado dificultades similares cuando mostró actividad en el 2025. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Roma - El aeropuerto de la ciudad de Catania, en el sur de Italia, no operará a lo largo de este domingo, por segundo día consecutivo, debido a la nube de cenizas causada por la última erupción del cercano volcán Etna, el mayor en activo de Europa.

La suspensión de la actividad en la base aérea siciliana había sido declarada ayer sábado hasta la tarde de hoy, pero finalmente se ha decidido extender el cierre hasta la medianoche de este domingo.

La compañía que gestiona el aeropuerto (SAC) ha pedido a los pasajeros que verifiquen con su compañía aérea el estado de sus vuelos.

La situación ha obligado a muchos viajeros a permanecer en tierra a la espera de que cese o a buscar otras alternativas de transporte para salir de la isla de Sicilia; Otros han podido viajar reubicados en vuelos desde otras ciudades cercanas como Palermo o Comiso.

El volcán se ha activado varias veces en los pasados años, como en el 2021, según se puede ver en el vídeo de abajo.

Espectacular erupción del volcán siciliano Etna

Espectacular erupción del volcán siciliano Etna

La expulsión no ha puesto en riesgo a las aldeas habitadas cercanas, pero los bomberos monitoreaban su evolución.

El Observatorio del Etna del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) mantiene la notificación de color ‘rojo’, el más alto de la escala de alerta, por esta nueva erupción.

El ente confirma en su boletín la presencia de una nube de ceniza volcánica de 4 kilómetros de altura sobre el nivel del mar que se desplaza en dirección sur, donde se extiende la ciudad de Catania.

El Etna es un volcán muy activo que suele causar problemas en la operatividad del aeropuerto de las ciudades cercanas, la última vez este jueves.

Este año, sus continuas erupciones desde el 7 de agosto, causaron el caos en plena temporada veraniega, ya que la emisión de cenizas obligó a cancelar y desviar numerosos vuelos en Sicilia.

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