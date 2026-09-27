Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
27 de septiembre de 2026
90°Lluvias dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Suizos rechazan consumir menos productos de origen animal

En un referéndum, también votaron a favor de no ampliar la tradicional neutralidad del país

27 de septiembre de 2026 - 10:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un afiche sobre el referendo dice “No a la guerra, sí a la neutralidad suiza”, cerca de Epagny, Suiza, el 25 de septiembre del 2026. (Jean-Christophe Bott/Keystone via AP) (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los ciudadanos de Suiza, un país donde el ganado vacuno y productos como el chocolate con leche o el queso son auténticos emblemas nacionales, rechazaron en referéndum, por amplia mayoría, una iniciativa ecologista que proponía entre otras cosas reducir el consumo y la producción de alimentos de origen animal.

El “no” a la propuesta, como ya habían adelantado las encuestas, se impuso con un claro 72.66% de los votos, según datos provisionales con 24 de los 26 cantones completamente escrutados.

En cantones alpinos tradicionalmente ganaderos del centro del país como Uri, Schwyz y Obwald el rechazo llegó incluso a superar el 80%.

Asociaciones ecologistas proponían en el texto que Suiza tomara medidas para garantizar que en el plazo de 10 años al menos el 70% de los alimentos consumidos se produjeran en el país, y para ello proponía promover más los de origen vegetal en detrimento de los de origen animal.

También pedían un menor uso de fertilizantes y productos fitosanitarios tales como herbicidas o insecticidas, todo ello con el fin de proteger el medio ambiente, el agua potable, la calidad del suelo y la biodiversidad.

Tanto Gobierno como Parlamento habían recomendado votar en contra de la iniciativa, que en opinión de ambos poderes era demasiado maximalista en sus objetivos y sólo hubiera podido ponerse en práctica con una intervención masiva del Estado en el sector primario e incluso en los hábitos alimentarios de los ciudadanos.

En el Parlamento, todos los partidos habían votado previamente en contra de la iniciativa, incluidos Los Verdes.

Con la misma neutralidad ante las guerras

Mientras, los votantes suizos decidieron este domingo en referéndum no aceptar una iniciativa que hubiera significado blindar aún más la neutralidad inscrita en la Constitución de 1848, algo que podría haber cuestionado, por ejemplo, las actuales sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania.

Como ya habían adelantado las encuestas, el “no” a la iniciativa, que había sido presentada por la organización nacionalista conservadora Pro Suiza, se impuso por un claro 69.73 % de los votos, según datos provisionales con 24 de los 26 cantones del país ya escrutados.

Tanto el Gobierno como el Parlamento habían recomendado a los ciudadanos votar en contra de la propuesta, pese a que contaba con el apoyo de la conservadora Unión Democrática del Centro (UDC), que forma parte de la coalición en el poder y es el partido con más representación en el Legislativo, sin ser mayoritario.

Pro Suiza pretendía con su iniciativa que la Constitución Federal incluyera expresamente una neutralidad “perpetua y armada”, y que hubiera mecanismos que impidieran al país adherirse a alianzas militares como la OTAN, así como cooperar con ellas, salvo en caso de ataque militar directo.

Además, el proyecto estipulaba que Suiza no debería imponer sanciones contra un país en conflicto, salvo aquellas impuestas por Naciones Unidas

En opinión de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la neutralidad ya inscrita en la Constitución desde hace más de siglo y medio ha demostrado su eficacia y ofrece cierto “margen de maniobra” en un cambiante mundo actual que se vería limitado en caso de que hubiera triunfado el “sí”.

Desde 2022 Suiza, de forma paralela a la Unión Europea, ha impuesto bloqueos de fondos, prohibiciones de entrada en el país y otras sanciones contra 2,790 personas y entidades rusas por la invasión de Ucrania.

Esas sanciones han llevado al Gobierno ruso a acusar a Suiza de haber perdido su condición de actor neutral, así como a rechazar que el país centroeuropeo sea mediador en el conflicto o sede de negociaciones de paz importantes.

Rodeada de grandes potencias europeas, y convertida durante siglos en un Estado “colchón” entre éstas, Suiza ha conseguido no involucrarse en los conflictos del Viejo Continente prácticamente desde principios del siglo XVI, incluyendo las guerras mundiales del siglo XX.

Tags
Breaking NewsSuiza
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 27 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: