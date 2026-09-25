Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
25 de septiembre de 2026
90°Lluvias dispersas
NoticiasPolítica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Listos los maletines y papeletas para escoger al próximo alcalde de Cataño

La votación será este domingo, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en 12 colegios regulares y uno para electores añadidos a mano

25 de septiembre de 2026 - 3:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Comisionado electoral del PNP ofrece detalles sobre elección para escoger al nuevo alcalde de Cataño

Comisionado electoral del PNP ofrece detalles sobre elección para escoger al nuevo alcalde de Cataño

Aníbal Vega Borges indicó que el proceso se llevará a cabo el 27 de septiembre, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, informó este viernes que ya están listos los maletines y papeletas para la elección especial de este domingo en la que se escogerá al próximo alcalde de Cataño.

RELACIONADAS

“Ya están todos los maletines. Son 12 colegios regulares y un colegio (para electores) añadido(s) a mano”, indicó Vega Borges durante una conferencia de prensa en el centro de operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), en Hato Rey.

La votación se celebrará de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. La vacante surgió tras la muerte del alcalde Julio Alicea Vasallo el 13 de agosto. Los cinco aspirantes son Hiram Torres Montalvo, secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO); Félix Matías Rodríguez; Bethzaida Rodríguez Torres, viuda del fenecido alcalde; José Rodríguez Ocaña; y Fernando Cintrón Mercado.

Vega Borges precisó que hay 13,286 electores hábiles y que espera una participación de entre 2,500 y 3,500 personas. Para la jornada se prepararon 6,660 papeletas.

“Todas las personas afiliadas del Partido Nuevo Progresista se pueden dar cita durante ese horario”, expresó.

Hay 13,286 electores hábiles y que espera una participación de entre 2,500 y 3,500 personas.
Hay 13,286 electores hábiles y que espera una participación de entre 2,500 y 3,500 personas. (Xavier Araújo)

Añadió que personas afiliadas a otros partidos que deseen participar podrán acudir con su tarjeta electoral, licencia de conducir o pasaporte. Acto seguido, se verificará que estén activas en el Registro Electoral y, al firmar el registro, quedarán afiliadas al PNP.

El comisionado recordó que cada elector debe seleccionar a un solo aspirante. “Pueden escoger uno de los candidatos. No pueden escoger dos candidatos, porque si escogen dos, dañaron la papeleta”, advirtió.

Vega Borges indicó que cada aspirante tendrá derecho a un observador en cada colegio. Estimó que, entre funcionarios electorales y observadores, unas 186 personas del PNP trabajarán durante la jornada.

Colegio para electores añadidos a mano y conteo de votos

El comisionado electoral explicó que quienes no aparezcan en las listas, pero entiendan que tienen derecho a votar, podrán acudir al colegio para electores añadidos a mano en la escuela Rafael Cordero. Esas papeletas se colocarán en sobres y la elegibilidad de los electores se verificará durante el escrutinio del lunes.

Entre funcionarios electorales y observadores, unas 186 personas del PNP trabajarán durante la jornada.
Entre funcionarios electorales y observadores, unas 186 personas del PNP trabajarán durante la jornada. (Xavier Araújo)

“Se le entregará la papeleta (...) esa papeleta va sellada en ese sobre y el lunes, que es específicamente el escrutinio, se pasará a corroborar si esa persona tenía derecho o no a ejercer su voto”, explicó.

También informó que 20 electores confinados con domicilio electoral en Cataño podrían participar. “Esos votos no van a ser contados en la tarde de hoy; serán contados el día domingo a las 3:00 de la tarde, que serán analizados”, señaló.

Por su parte, el comisionado electoral alterno del PNP, Félix Javier Méndez Soto, estimó que podrían ofrecerse un resultado preliminar entre 20 y 25 minutos después del cierre de la votación, aunque el tiempo dependerá de la participación. “Vamos a estar monitoreando la participación”, expresó.

Cataño llevará a cabo el domingo 27 de septiembre una elección especial para elegir un nuevo alcalde tras el fallecimiento, por cáncer, de Julio Alicea Vasallo.En total, el comité evaluador del Partido Nuevo Progresista certificó cinco candidatos. La primera que radicó su candidatura fue la viuda de Alicea Vasallo, Bethzaida Rodríguez Torres, quien expresó querer “darle continuidad” a la labor de su esposo en la ciudad lanchera.“Yo no me puedo comparar con la plataforma que tienen otros candidatos. Yo no llego allá. Mi campaña es directamente caminando con las personas, escuchando el sentir de las personas... Tocando puerta por puerta, sin hacer mucho ruido, porque no tengo la plataforma que tienen los otros candidatos”, dijo desde la cancha del residencial Juana Matos, donde se crio y vivió hasta los 25 años.
1 / 12 | En carrera por Cataño: estos son los cinco candidatos que se disputan la alcaldía. Cataño llevará a cabo el domingo 27 de septiembre una elección especial para elegir un nuevo alcalde tras el fallecimiento, por cáncer, de Julio Alicea Vasallo. - Carlos Rivera Giusti/GFR Media

Como el conteo será manual, Vega Borges explicó que los funcionarios examinarán las marcas en las papeletas para determinar la intención de cada elector. “Lo importante es que la haga y, como no es a máquina, los funcionarios de colegio van a leer o interpretar cuál fue la intención del elector”, indicó. Las papeletas que no puedan adjudicarse el domingo en el colegio pasarán al escrutinio del lunes.

El comisionado añadió que una contienda cerrada podría dar paso a un recuento el lunes, durante el cual los aspirantes tendrían derecho a contar con observadores.

Mientras, el presidente de la CEE, Jorge Rafael Rivera Rueda, estimó el costo de la elección en alrededor de $8,000.

La CEE sufragará ese gasto, indicó el presidente, quien lo describió como “un presupuesto razonable dentro de lo que es una elección especial en un municipio y tomando en consideración la cantidad de electores”.

El presidente de la CEE, Jorge Rafael Rivera Rueda.
El presidente de la CEE, Jorge Rafael Rivera Rueda. (Xavier Araújo)
Tags
Breaking NewsCatañoPNPEleccionesElecciones especialesAníbal Vega BorgesComisión Estatal de Elecciones
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 25 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: