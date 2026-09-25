Listos los maletines y papeletas para escoger al próximo alcalde de Cataño

Aníbal Vega Borges indicó que el proceso se llevará a cabo el 27 de septiembre, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, informó este viernes que ya están listos los maletines y papeletas para la elección especial de este domingo en la que se escogerá al próximo alcalde de Cataño.

“Ya están todos los maletines. Son 12 colegios regulares y un colegio (para electores) añadido(s) a mano”, indicó Vega Borges durante una conferencia de prensa en el centro de operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), en Hato Rey.

La votación se celebrará de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. La vacante surgió tras la muerte del alcalde Julio Alicea Vasallo el 13 de agosto. Los cinco aspirantes son Hiram Torres Montalvo, secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO); Félix Matías Rodríguez; Bethzaida Rodríguez Torres, viuda del fenecido alcalde; José Rodríguez Ocaña; y Fernando Cintrón Mercado.

Vega Borges precisó que hay 13,286 electores hábiles y que espera una participación de entre 2,500 y 3,500 personas. Para la jornada se prepararon 6,660 papeletas.

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“Todas las personas afiliadas del Partido Nuevo Progresista se pueden dar cita durante ese horario”, expresó.

Hay 13,286 electores hábiles y que espera una participación de entre 2,500 y 3,500 personas. (Xavier Araújo)

Añadió que personas afiliadas a otros partidos que deseen participar podrán acudir con su tarjeta electoral, licencia de conducir o pasaporte. Acto seguido, se verificará que estén activas en el Registro Electoral y, al firmar el registro, quedarán afiliadas al PNP.

El comisionado recordó que cada elector debe seleccionar a un solo aspirante. “Pueden escoger uno de los candidatos. No pueden escoger dos candidatos, porque si escogen dos, dañaron la papeleta”, advirtió.

Vega Borges indicó que cada aspirante tendrá derecho a un observador en cada colegio. Estimó que, entre funcionarios electorales y observadores, unas 186 personas del PNP trabajarán durante la jornada.

Colegio para electores añadidos a mano y conteo de votos

El comisionado electoral explicó que quienes no aparezcan en las listas, pero entiendan que tienen derecho a votar, podrán acudir al colegio para electores añadidos a mano en la escuela Rafael Cordero. Esas papeletas se colocarán en sobres y la elegibilidad de los electores se verificará durante el escrutinio del lunes.

Entre funcionarios electorales y observadores, unas 186 personas del PNP trabajarán durante la jornada. (Xavier Araújo)

“Se le entregará la papeleta (...) esa papeleta va sellada en ese sobre y el lunes, que es específicamente el escrutinio, se pasará a corroborar si esa persona tenía derecho o no a ejercer su voto”, explicó.

También informó que 20 electores confinados con domicilio electoral en Cataño podrían participar. “Esos votos no van a ser contados en la tarde de hoy; serán contados el día domingo a las 3:00 de la tarde, que serán analizados”, señaló.

Por su parte, el comisionado electoral alterno del PNP, Félix Javier Méndez Soto, estimó que podrían ofrecerse un resultado preliminar entre 20 y 25 minutos después del cierre de la votación, aunque el tiempo dependerá de la participación. “Vamos a estar monitoreando la participación”, expresó.

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Como el conteo será manual, Vega Borges explicó que los funcionarios examinarán las marcas en las papeletas para determinar la intención de cada elector. “Lo importante es que la haga y, como no es a máquina, los funcionarios de colegio van a leer o interpretar cuál fue la intención del elector”, indicó. Las papeletas que no puedan adjudicarse el domingo en el colegio pasarán al escrutinio del lunes.

El comisionado añadió que una contienda cerrada podría dar paso a un recuento el lunes, durante el cual los aspirantes tendrían derecho a contar con observadores.

Mientras, el presidente de la CEE, Jorge Rafael Rivera Rueda, estimó el costo de la elección en alrededor de $8,000.

La CEE sufragará ese gasto, indicó el presidente, quien lo describió como “un presupuesto razonable dentro de lo que es una elección especial en un municipio y tomando en consideración la cantidad de electores”.