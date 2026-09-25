Con más inversión: siguen al aire anuncios pro-Trump financiados por el gobierno de Estados Unidos

Un anuncio televisivo financiado por el gobierno de EE. UU. que promocionaba al presidente Donald Trump junto con los argumentos políticos habituales del Partido Republicano se emitió el viernes por tercer día consecutivo, con un presupuesto mayor y un mayor alcance, a pesar de las críticas recibidas por parte de ambos partidos.

El coste del anuncio ha pasado de $14,000 a $430,000, ya que se emite en diversos canales de televisión en abierto en mercados de todo el país, según AdImpact, que realiza un seguimiento del gasto en medios. La cantidad real gastada podría ser considerablemente mayor, dependiendo de si las cadenas han clasificado el anuncio como anuncio político.

El anuncio, de 30 segundos de duración, muestra fragmentos de Trump hablando sobre la derrota del comunismo, intercalados con textos en pantalla que promocionan “los mayores recortes fiscales de la historia”, “el relanzamiento de la industria manufacturera estadounidense” y un llamamiento a “defender la ley, el orden y a la policía”. La banda sonora del anuncio incluye a un coro que canta “ámame” repetidamente y termina con un mensaje en el que se revela que ha sido financiado por el Gobierno de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

1 / 14 | La exclusiva cena de Trump y Xi Jinping que reunió a multimillonarios influyentes. La cena de Estado convocada por Trump en honor al presidente de China, Xi Jingping, estuvo cargada de famosos, gigantes de la tecnología y multimillonarios destacados en Estados Unidos. - Yuri Gripas - Pool via CNP / POOL 1 / 14 La exclusiva cena de Trump y Xi Jinping que reunió a multimillonarios influyentes La cena de Estado convocada por Trump en honor al presidente de China, Xi Jingping, estuvo cargada de famosos, gigantes de la tecnología y multimillonarios destacados en Estados Unidos. Yuri Gripas - Pool via CNP / POOL Compartir

El jueves, políticos de ambos partidos cuestionaron si el anuncio era adecuado, ya que la legislación prohíbe que los fondos de los contribuyentes se utilicen para “publicidad o propaganda” y limita las actividades políticas partidistas de los empleados públicos. Los republicanos, que se presentan para defender su mayoría en el Congreso en las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, han elaborado anuncios con mensajes similares sobre el comunismo, la economía y la delincuencia.

Además, el viernes comenzó a emitirse otro anuncio financiado por el Gobierno de EE. UU., aunque no se dispuso de inmediato de información sobre su coste. El anuncio se emitía en Newsmax, con un espacio publicitario en al menos dos programas: “Carl Higbie Frontline” y “Greg Kelly Reports”, según AdImpact.

El anuncio, de un minuto de duración, incluye imágenes panorámicas del Monte Rushmore de noche, junto con citas y fragmentos del discurso que Trump pronunció allí durante el fin de semana del 4 de julio para conmemorar el 250.º aniversario del país.

“Sabemos que esto no es el final”, afirma Trump en el anuncio. “Esto no es más que el comienzo de la edad de oro de Estados Unidos”.

Varios diputados demócratas de la Cámara de Representantes que ocupan cargos de responsabilidad en las comisiones exigieron el jueves que se retirara de la programación el primer anuncio, calificándolo de “el tipo de propaganda gubernamental que cabría esperar en Corea del Norte”. El senador de Carolina del Norte Thom Tillis, un republicano que no se presenta a la reelección, calificó el anuncio de “inapropiado” y lo comparó con algo que cabría esperar del ex primer ministro húngaro de derechas, Viktor Orbán.

PUBLICIDAD

La Casa Blanca defendió el anuncio y afirmó que es “educativo y abiertamente patriótico”. No respondió a una pregunta sobre qué organismo del Gobierno había aportado los fondos.

---