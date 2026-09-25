Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
25 de septiembre de 2026
93°Lluvias aisladas
NoticiasPolítica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Con más inversión: siguen al aire anuncios pro-Trump financiados por el gobierno de Estados Unidos

Han surgido críticas de ambos partidos a medida que aumentan su costo y alcance, yendo de $14,000 a $430,000

25 de septiembre de 2026 - 1:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El anuncio, de 30 segundos de duración, muestra fragmentos de Trump hablando sobre la derrota del comunismo. (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un anuncio televisivo financiado por el gobierno de EE. UU. que promocionaba al presidente Donald Trump junto con los argumentos políticos habituales del Partido Republicano se emitió el viernes por tercer día consecutivo, con un presupuesto mayor y un mayor alcance, a pesar de las críticas recibidas por parte de ambos partidos.

RELACIONADAS

El coste del anuncio ha pasado de $14,000 a $430,000, ya que se emite en diversos canales de televisión en abierto en mercados de todo el país, según AdImpact, que realiza un seguimiento del gasto en medios. La cantidad real gastada podría ser considerablemente mayor, dependiendo de si las cadenas han clasificado el anuncio como anuncio político.

El anuncio, de 30 segundos de duración, muestra fragmentos de Trump hablando sobre la derrota del comunismo, intercalados con textos en pantalla que promocionan “los mayores recortes fiscales de la historia”, “el relanzamiento de la industria manufacturera estadounidense” y un llamamiento a “defender la ley, el orden y a la policía”. La banda sonora del anuncio incluye a un coro que canta “ámame” repetidamente y termina con un mensaje en el que se revela que ha sido financiado por el Gobierno de Estados Unidos.

La cena de Estado convocada por Trump en honor al presidente de China, Xi Jingping, estuvo cargada de famosos, gigantes de la tecnología y multimillonarios destacados en Estados Unidos. Xi y su esposa Peng Liyuan llegaron a Casa Blanca a bordo de una limusina presidencial china Hongqi N701.La visita de Estado de tres días de Xi es la primera que realiza a Washington en 11 años.
1 / 14 | La exclusiva cena de Trump y Xi Jinping que reunió a multimillonarios influyentes. La cena de Estado convocada por Trump en honor al presidente de China, Xi Jingping, estuvo cargada de famosos, gigantes de la tecnología y multimillonarios destacados en Estados Unidos. - Yuri Gripas - Pool via CNP / POOL

El jueves, políticos de ambos partidos cuestionaron si el anuncio era adecuado, ya que la legislación prohíbe que los fondos de los contribuyentes se utilicen para “publicidad o propaganda” y limita las actividades políticas partidistas de los empleados públicos. Los republicanos, que se presentan para defender su mayoría en el Congreso en las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, han elaborado anuncios con mensajes similares sobre el comunismo, la economía y la delincuencia.

Además, el viernes comenzó a emitirse otro anuncio financiado por el Gobierno de EE. UU., aunque no se dispuso de inmediato de información sobre su coste. El anuncio se emitía en Newsmax, con un espacio publicitario en al menos dos programas: “Carl Higbie Frontline” y “Greg Kelly Reports”, según AdImpact.

El anuncio, de un minuto de duración, incluye imágenes panorámicas del Monte Rushmore de noche, junto con citas y fragmentos del discurso que Trump pronunció allí durante el fin de semana del 4 de julio para conmemorar el 250.º aniversario del país.

“Sabemos que esto no es el final”, afirma Trump en el anuncio. “Esto no es más que el comienzo de la edad de oro de Estados Unidos”.

Varios diputados demócratas de la Cámara de Representantes que ocupan cargos de responsabilidad en las comisiones exigieron el jueves que se retirara de la programación el primer anuncio, calificándolo de “el tipo de propaganda gubernamental que cabría esperar en Corea del Norte”. El senador de Carolina del Norte Thom Tillis, un republicano que no se presenta a la reelección, calificó el anuncio de “inapropiado” y lo comparó con algo que cabría esperar del ex primer ministro húngaro de derechas, Viktor Orbán.

La Casa Blanca defendió el anuncio y afirmó que es “educativo y abiertamente patriótico”. No respondió a una pregunta sobre qué organismo del Gobierno había aportado los fondos.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 25 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: