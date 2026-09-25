Muere a los 76 años hombre herido durante atentado contra Trump en 2024

James Copenhaver, uno de los tres asistentes a un mitin de campaña que fueron baleados en 2024 durante un intento de asesinato contra el entonces candidato Donald Trump, murió en Pittsburgh, informó el jueves su abogado. Tenía 76 años.

Copenhaver se encontraba en las gradas durante el evento en Butler, Pensilvania, cuando un hombre armado de 20 años abrió fuego desde el techo de un edificio cercano. Una de las balas rozó la oreja derecha de Trump. Copenhaver recibió impactos en el brazo y el abdomen, heridas que le provocaron lesiones persistentes y lo obligaron a caminar con un bastón.

Otros dos asistentes también fueron baleados: David Dutch, quien sobrevivió, y Corey Comperatore, quien protegió a su familia de los disparos y murió en el ataque.

Copenhaver murió el miércoles en el West Penn Hospital de Allegheny Health Network, en Pittsburgh, según un comunicado de la oficina del médico forense del condado de Allegheny citado por medios locales.

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1 / 18 | En imágenes: el momento en el que el Servicio Secreto protege y escolta a Donald Trump tras detonaciones. El expresidente de EE.UU., Donald Trump es evacuado de un mitin en Butler Pensilvania después de que se escucharan tiros en lugar y que al parecer lo alcanzaron a herir.EFE/EPA/DAVID MAXWELL - DAVID MAXWELL 1 / 18 En imágenes: el momento en el que el Servicio Secreto protege y escolta a Donald Trump tras detonaciones El expresidente de EE.UU., Donald Trump es evacuado de un mitin en Butler Pensilvania después de que se escucharan tiros en lugar y que al parecer lo alcanzaron a herir.EFE/EPA/DAVID MAXWELL DAVID MAXWELL Compartir

El abogado de Copenhaver, Joseph Feldman, indicó en un comunicado emitido en nombre de la familia que murió rodeado de sus seres queridos. El comunicado no especificó si su fallecimiento estuvo directamente relacionado con las heridas que sufrió durante el mitin.

Copenhaver y su esposa, Marianne Copenhaver, demandaron al gobierno federal en junio y alegaron que el Servicio Secreto y el Departamento de Seguridad Nacional habían “fallado por completo” al proporcionar seguridad adecuada durante el mitin.

Las lesiones de Copenhaver requirieron múltiples cirugías, incluida una intervención por la sección de su colon que resultó afectada por los disparos. También sufrió daños persistentes en los riñones y otras partes del cuerpo, además de pérdida de sensibilidad en una pierna. La demanda describió las heridas como “debilitantes, graves, permanentes y que cambiaron su vida”.

En un comunicado divulgado el jueves, la familia describió a Copenhaver, ante todo, como un esposo, padre y abuelo dedicado, que inculcó a sus hijos los valores del trabajo arduo, la integridad y el servicio a los demás.

“La dedicación de James a este gran país fue una parte fundamental de su vida”, expresó la familia. “Como veterano, sirvió con orgullo a nuestra nación en las Fuerzas Armadas, y su amor por el país nunca vaciló. James fue un verdadero patriota estadounidense que creía profundamente en las libertades e ideales sobre los cuales se fundó esta nación, y encarnó las mejores cualidades de nuestro gran país”.

En un mensaje publicado en redes sociales, Trump describió el jueves a Copenhaver como “un verdadero patriota estadounidense”.

“Jim demostró una valentía y un coraje enormes, continuando con determinación su lucha y manteniendo un espíritu positivo pese a dificultades inimaginables”, escribió Trump.

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