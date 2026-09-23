Trump se dispone a prohibir exportar diésel durante 90 días de cara a las elecciones

1 / 13 En imágenes: los escombros de una escuela en Irán donde murieron 120 niños tras un bombardeo

Coloridas decoraciones de árboles y flores permanecen en las paredes de una aula cubierta de escombros de la escuela Shajareh Tayyebeh, dañada en un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero, en Minab, en el sur de Irán.

Vahid Salemi