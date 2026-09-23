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Trump se dispone a prohibir exportar diésel durante 90 días de cara a las elecciones

El plan cuenta con la oposición de distintos miembros de su gobierno, reporta un medio estadounidense

23 de septiembre de 2026 - 6:14 PM

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El presidente Donald Trump comenzó una guerra en febrero contra Irán, lo que ha provocado un alza en el precio del combustible. (Julia Demaree Nikhinson)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, prepara una medida para prohibir durante tres meses la exportación de diésel de cara a rebajar los precios con la vista puesta en las elecciones legislativas que se celebran el próximo 3 de noviembre, según adelantó este miércoles el medio Politico.

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El plan, no obstante, encara la oposición de distintos miembros del Gobierno de Trump, así como de la industria petrolera estadounidense, que alerta de que una caída de los precios a corto plazo se traduciría en una correcciones agresivas más adelante.

La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán en febrero, junto con los recientes bombardeos ucranianos sobre refinerías rusas han incrementado los precios del diésel, con el galón situándose de media hoy en $6.52 dólares, un 16 % más que en agosto y un 76 % más a nivel interanual.

La medida viene impulsada por republicanos de estados con grandes industrias agrícolas, que temen malos resultados en las elecciones de medio mandato que se celebran en seis semanas si el precio del galón no baja en sus regiones, según ha indicado Politico que habló con cinco fuentes cercanas al asunto.

Coloridas decoraciones de árboles y flores permanecen en las paredes de una aula cubierta de escombros de la escuela Shajareh Tayyebeh, dañada en un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero, en Minab, en el sur de Irán. La escuela Shajareh Tayyebeh se ha convertido en un lugar donde afrontar el dolor y preservar la memoria de los muertos. Aquí, los familiares intentan comprender lo incomprensible: cómo unos 120 de sus hijos pudieron perder la vida justo después de que los dejaran en la escuela para una jornada de clases.La administración de Donald Trump aún no ha asumido directamente la responsabilidad ni ha divulgado las conclusiones de una investigación del Pentágono sobre el bombardeo.
1 / 13 | En imágenes: los escombros de una escuela en Irán donde murieron 120 niños tras un bombardeo. Coloridas decoraciones de árboles y flores permanecen en las paredes de una aula cubierta de escombros de la escuela Shajareh Tayyebeh, dañada en un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero, en Minab, en el sur de Irán. - Vahid Salemi

Sin embargo, muchos otros republicanos y miembros del Gobierno, junto con ejecutivos de las grandes petroleras, consideran el plan un error puesto que, aunque coartar la exportación recortaría los precios del diésel casi de inmediato, también reduciría la producción doméstica de combustibles por el exceso de existencias, por lo que unas semanas después gasolina, diésel o queroseno se encarecerían.

Los republicanos se juegan en las elecciones de medio mandato su exigua mayoría en las dos Cámaras, una posibilidad que podría llegar a darse según algunas encuestas.

Los comicios del 3 de noviembre renovarán por completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

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