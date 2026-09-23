Asociación de Centros de Cuidado reacciona a muerte de bebé en Bayamón: “Nos solidarizamos con esta familia”

Mientras se esperan los resultados de la autopsia de la bebé de cuatro meses que murió el martes en un centro de cuido ubicado en la urbanización Santa Juanita, en Bayamón, la Asociación de Centros de Cuidado y Desarrollo del Niño (Asocuida) expresó su solidaridad con la familia de la infanta.

El Departamento de la Familia, por su parte, informó que la Oficina de Licenciamiento y la Unidad de Maltrato Institucional acudieron este miércoles al establecimiento para evaluar el cumplimiento de los protocolos y requisitos establecidos.

“Se estará a la espera de los resultados de la autopsia, que serán fundamentales para determinar las circunstancias relacionadas con el fallecimiento”, expresó la agencia, que indicó que continuará colaborando con las autoridades como parte de la investigación.

En tanto, la presidenta de Asocuida, Maricely Ortiz, lamentó el fallecimiento de la infanta y reafirmó el compromiso de los centros afiliados a la organización con los protocolos de salud y seguridad establecidos por el Departamento de la Familia.

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“En nombre de toda la Junta Directiva y nuestros afiliados, nos solidarizamos con esta familia en este momento de inmenso dolor. De igual forma, nos solidarizamos con el personal que vivió esta triste situación con una menor bajo su cuidado”, expresó Ortiz, quien preside la asociación que agrupa a 125 centros privados de cuidado infantil en toda la isla, con una matrícula que supera los 30,000 niños.

Ortiz indicó, además, que la organización no emitiría comentarios sobre los hechos “por respeto a la investigación del Departamento de la Familia y las demás autoridades”.

“No emitiremos juicios sobre los hechos de un caso que no involucra a ninguno de nuestros centros afiliados. No obstante, podemos asegurar que el Departamento de la Familia es muy riguroso en sus procesos de licenciamiento, acreditación e inspección de cumplimiento, y que los centros de cuidado infantil afiliados a Asocuida cuentan con protocolos de salud y seguridad”, indicó.

Los hechos

Según la investigación policial, las empleadas del centro de cuidado donde se encontraba la menor acudieron a alimentar la infanta cuando se percataron de que la bebé, de cuatro meses, no respondía.

“Comienzan el proceso de CPR (siglas en inglés para una técnica de primeros auxilios) y llaman al 9-1-1”, explicó el teniente Edwin Avilés en entrevista con WAPA TV. “Al lado del cuido hay un consultorio médico. El doctor de ese consultorio también comienza a darle CPR a la bebé”.

La infante fue trasladada por paramédicos a un hospital del área, donde una doctora certificó que había llegado sin signos vitales.

Como parte del protocolo, la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón recopiló información relacionada con el caso.