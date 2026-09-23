Huracán Polo amenaza al suroeste de México con inundaciones y deslizamientos

El suroeste de México se preparaba el miércoles para inundaciones costeras y deslizamientos de tierra luego de que Polo, un poderoso ciclón del Pacífico, se convirtiera en un huracán mayor. Los meteorólogos también advirtieron que Hawái podría enfrentar otra ronda de condiciones climáticas severas más adelante esta semana.

El huracán Polo, una tormenta “extremadamente peligrosa”, pasaría cerca del estado mexicano de Guerrero, donde se esperan entre 4 y 6 pulgadas (10 a 15 centímetros) de lluvia hasta el jueves, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés), en Miami.

En su punto máximo, Polo alcanzó la categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 180 millas por hora (290 km/h). Para el miércoles en la tarde había bajado a categoría 4, pero todavía registraba vientos sostenidos de hasta 145 millas por hora (230 km/h).

“Se esperan fluctuaciones en su intensidad, pero se prevé que Polo siga siendo un huracán mayor muy poderoso durante los próximos días”, indicó el NHC.

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Oleaje, inundaciones y deslizamientos representan riesgos

No se esperaba que el huracán Polo tocara tierra, según meteorólogos y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero hasta el jueves se anticipaban condiciones de tormenta tropical, incluida lluvia torrencial y vientos extraordinarios, a lo largo de la costa del Pacífico en los estados de Guerrero, Michoacán y Colima. Guerrero ha sido azotado repetidamente por huracanes en los últimos años.

Concepción López Villegas se apresuraba a reforzar su restaurante frente al mar en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ante la llegada de las lluvias. El fuerte oleaje ya golpeaba algunas playas y López Villegas dijo que temía que la tormenta pudiera destruir el pequeño negocio que había construido durante décadas.

“Estamos preocupados y tratando de proteger nuestros negocios”, dijo López Villegas. “Y, por supuesto, estamos tristes porque es nuestro patrimonio, nuestro legado, que de un momento a otro podría ser destruido”.

La región más amenazada por el ciclón es rural y montañosa, con algunos pequeños pueblos turísticos y puertos. Gran parte del área está marcada por la pobreza y sus residentes se quejan regularmente de que las autoridades los abandonan a su suerte durante los desastres naturales.

El gobierno de México ordenó evacuaciones en algunas zonas y habilitó refugios para las personas afectadas. Miles de miembros de la Marina, las fuerzas de seguridad y la Cruz Roja fueron desplegados en la región como medida preventiva.

El Niño impulsó una rápida intensificación

Polo se convirtió el martes en el tercer huracán categoría 5 de la temporada del Pacífico, después de Genevieve y Lowell a principios de este año. Aunque el ciclón perdió algo de fuerza el miércoles, su intensidad todavía representaba riesgos significativos.

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Polo se encontraba el miércoles en la tarde a 150 millas (240 kilómetros) al sur-suroeste de Zihuatanejo y a 275 millas (445 kilómetros) al sur-sureste de Manzanillo, informó el centro de huracanes. Los vientos con fuerza de huracán pueden extenderse hasta 40 millas (65 kilómetros) desde el centro del sistema, mientras que áreas ubicadas hasta 105 millas (170 kilómetros) del ojo podrían experimentar vientos con fuerza de tormenta tropical, indicaron los meteorólogos.

La rápida intensificación del huracán Polo esta semana sorprendió tanto a científicos como a las autoridades.

Philip Klotzbach, científico investigador del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado, atribuyó la intensificación al fenómeno climático conocido como El Niño, que ha provocado fuertes sequías en México y Centroamérica, además de inundaciones en otras regiones.

En el Pacífico, el fenómeno ha generado aguas más cálidas y patrones de viento que favorecen la formación de huracanes, explicó.

“Están presentes todos los ingredientes que los huracanes necesitan para fortalecerse mucho y muy rápido”, dijo Klotzbach.

Odalys se fortalece y se convierte en huracán

El huracán Odalys, también en el Pacífico, se fortaleció el miércoles y alcanzó vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora (120 km/h). Se encontraba a unas 1,265 millas (2,040 kilómetros) al oeste-suroeste de la punta sur de la península de Baja California, en México, y no representaba riesgo de tocar tierra, según el centro de huracanes.

Un boletín indicó que Odalys podría aumentar su intensidad durante los próximos días, aunque probablemente se debilitaría hacia el final de la semana.

Hawái podría enfrentar otro huracán tan pronto como el viernes

Una depresión tropical ubicada a unas 525 millas (845 kilómetros) al sur-sureste de la capital de Hawái, Honolulu, podría convertirse en tormenta tropical al final del miércoles y en huracán el jueves.

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El centro de huracanes recomendó al archipiélago monitorear la evolución del sistema, que podría dejar entre 15 y 20 pulgadas (38 a 51 centímetros) de lluvia en la Isla Grande. Los meteorólogos advirtieron que esto podría provocar “inundaciones catastróficas que amenacen la vida y deslizamientos de tierra”.

Se esperaba que el centro del ciclón se acercara a las islas entre el viernes y el sábado.

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