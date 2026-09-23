Archivos de Epstein sacuden la contienda por el Senado en Ohio

El multimillonario Les Wexner ha sido durante mucho tiempo un imán para las campañas políticas en busca de contribuciones, especialmente en su natal Ohio, donde el magnate del comercio minorista destinó una generosa parte de sus donativos a candidatos de ambos partidos. Entonces llegaron los archivos de Epstein.

Jeffrey Epstein, el fallecido delincuente sexual convicto, fue el antiguo asesor financiero de Wexner. Esa relación y el historial de donativos políticos de Wexner han figurado de manera prominente en la contienda por el Senado de Estados Unidos en Ohio, que podría terminar siendo la más costosa del país este año.

Wexner, quien se ha distanciado de su antigua relación con Epstein, contribuyó con alrededor de $116,000 para apoyar al senador republicano Jon Husted entre 2001 y 2025, principalmente durante las dos décadas que este pasó en la política estatal antes de ser designado para ocupar el escaño del vicepresidente JD Vance el año pasado.

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Aunque eso representa apenas una fracción de la prolífica recaudación de fondos de Husted, su oponente en la contienda de este año, el exsenador demócrata Sherrod Brown, lo está convirtiendo en un arma de campaña. Ha difundido al menos tres anuncios televisivos diferentes en los que ataca a Husted por haber recibido más dinero de Wexner que cualquier otro miembro actual del Congreso.

Se espera que las conexiones de Epstein con Ohio vuelvan a salir a la luz a principios del próximo mes, cuando una exhibición itinerante que muestra los archivos del Departamento de Justicia llegue al estado.

“Queremos mostrarles a estos funcionarios electos y a los candidatos que el público está interesado en este tema, y que el público exige justicia para los sobrevivientes y exige rendición de cuentas, sin importar cuán ricos y poderosos sean los perpetradores y facilitadores de estos crímenes”, dijo David Garrett, director ejecutivo del Institute for Primary Facts, la organización sin fines de lucro que creó la exhibición.

Ambos candidatos al Senado señalan los vínculos del otro con Epstein

Las décadas de asociaciones de Epstein con algunas de las personas más influyentes del mundo y los distintos intentos del Congreso por obligar al Departamento de Justicia a divulgar sus archivos sobre él han resurgido en contiendas por la Cámara de Representantes y el Senado en todo el país. En Ohio, el asunto ha sido central en una elección que ayudará a determinar el balance de poder en Washington.

La campaña de Brown ha resaltado un donativo de $3,500 que Wexner entregó a Husted en julio de 2025, menos de 10 semanas antes de que Husted se uniera a la mayoría de los republicanos del Senado para derrotar un esfuerzo demócrata dirigido a forzar la divulgación de los archivos de Epstein.

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Uno de sus anuncios incluyó video de la deposición de Wexner ante el Congreso en febrero, durante la cual confirmó haber sido durante mucho tiempo donante político de Husted, exlegislador de Ohio, secretario de Estado y vicegobernador.

Otro caracterizó a Wexner como “un coconspirador de Epstein”. Documentos divulgados por el Departamento de Justicia muestran que el FBI catalogó a Wexner como un posible coconspirador después del arresto de Epstein por cargos de tráfico sexual en 2019. Un portavoz del multimillonario dijo que Wexner proporcionó información de contexto, que se le informó que no era objetivo de la investigación y que nunca volvieron a contactarlo.

Tras la avalancha de anuncios relacionados con Epstein en su contra, la campaña de Husted respondió con anuncios que atacaban a Brown por aceptar donativos de varias personas cuyos nombres aparecieron en los documentos de Epstein. Entre ellos se encontraban Abigail, esposa de Wexner; el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos y expresidente de Harvard Larry Summers; y el exdirector ejecutivo de Google Eric Schmidt. Brown no aceptó donativos del propio Wexner, según muestran los registros de la Comisión Federal Electoral.

La campaña de Husted también objeta la afirmación en los anuncios de Brown de que él “votó para encubrir los archivos de Epstein”. La portavoz de campaña Amy Natoce dijo que “solo ha habido una votación” que cuenta sobre el asunto: la de noviembre sobre la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, y Husted votó a favor. Calificó la votación anterior como “procesal”.

Wexner, de 89 años, es el magnate detrás de The Limited, Victoria’s Secret y otros gigantes del comercio minorista. Declaró bajo juramento durante su deposición ante el Congreso en febrero que nunca presionó ni pidió a Husted ni a nadie más que bloqueara la divulgación de los archivos de Epstein. Dijo a miembros del Congreso que había sido “engañado por un estafador de talla mundial”.

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Natoce dijo que Husted donó todas las contribuciones disponibles de Wexner —$34,300— a una organización benéfica contra la trata de personas. El saldo restante ya había sido gastado en ciclos electorales anteriores.

Brown no devolvió ninguno de los donativos que recibió de alrededor de una docena de personas mencionadas en los archivos, a quienes el anuncio de Husted describió como “asociados de Epstein”, aunque ninguna fue acusada de delito alguno.

Una exhibición itinerante que incluye a víctimas de Epstein llegará a Ohio

La gira Epstein Reading Room es una exhibición que muestra más de 3 millones de páginas divulgadas por el Departamento de Justicia. Tiene previsto hacer al menos 20 paradas adicionales, incluida una en Ohio el 8 de octubre.

Annie Farmer, una acusadora de Epstein que ha formado parte de la gira, dijo que la idea de que algunos candidatos hayan recibido donativos de personas adineradas con vínculos con Epstein significa que tendrán un incentivo para seguir enterrando la verdad.

Tenía 16 años cuando, según dijo, Epstein abusó de ella y de su hermana, Maria Farmer, en la década de 1990. Maria alega que su agresión sexual ocurrió en 1996 en New Albany, Ohio, donde Epstein tenía una casa mientras trabajaba para Wexner, cuya propiedad está ubicada allí.

Durante su deposición, Wexner testificó que nunca había oído hablar de Maria Farmer hasta que su nombre apareció en reportes de prensa y que no sabía si alguna vez se había hospedado en su propiedad.

Las acusadoras exigen que el Departamento de Justicia haga más para investigar a las personas adineradas que durante décadas ayudaron a facilitar los abusos de Epstein. The Associated Press no identifica a víctimas de abuso sexual a menos que ellas mismas hayan hecho pública su identidad.

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“Deberíamos hacer preguntas difíciles a todos los que están relacionados con Epstein y apoyan financieramente a políticos. ¿Esperan beneficiarse del silencio?”, dijo Annie Farmer. “Las personas con tanta riqueza sienten que no tienen que jugar bajo las mismas reglas. Eso es lo que muchas personas dicen que no está bien”.

El caso Epstein resuena en campañas al Congreso

En la primera parada de la gira del salón de lectura, en Dallas, Farmer y otras acusadoras se reunieron con el candidato demócrata al Senado James Talarico y con la demócrata Gina Hinojosa, quien busca derrotar al gobernador de Texas, Greg Abbott. Talarico criticó a su oponente, el fiscal general de Texas Ken Paxton, por no reunirse con las acusadoras y le pidió utilizar su cargo para demandar al gobierno federal por la forma en que manejó la divulgación de los archivos de Epstein.

En Omaha, Nebraska, el candidato independiente al Senado Dan Osborn prometió dar prioridad a la lucha por justicia para las víctimas después de visitar una versión más pequeña de la exhibición y reunirse con algunas de las acusadoras de Epstein. Ha criticado a su oponente republicano, el senador Pete Ricketts, por tardar en apoyar la divulgación de los archivos de Epstein.

En Ohio, el tema Epstein sigue provocando indignación —y división— entre votantes de todo el espectro político.

Un día después de que Husted anunciara que donaría a beneficencia las contribuciones restantes de Wexner, entró en una cafetería de Norwalk durante una parada de campaña y, según el reporte de un medio local, fue increpado con gritos de “protector de pedófilos”. Y Brown se ha visto obligado a defender su decisión de no desprenderse de los donativos que recibió de personas mencionadas en los archivos, como hizo Husted.

“No están vinculados de ninguna manera, de la forma en que está vinculado el coconspirador”, dijo Brown a CNN a principios de este año.