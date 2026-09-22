Huracán Polo se intensifica frente a México y se convierte en “una de las tormentas más fuertes”

El huracán Polo se convirtió el martes en uno de los ciclones del Pacífico más poderosos de las últimas décadas y se esperaba que pasara cerca de la costa suroeste de México como un huracán categoría 5.

Polo era una tormenta “extremadamente peligrosa”, con vientos máximos sostenidos de 180 millas por hora (290 kilómetros por hora), informó el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, en una actualización basada en datos de un avión Cazahuracanes de la NOAA enviado al ciclón.

Fue el tercer huracán categoría 5 de la temporada del Pacífico, después de Genevieve y Lowell a principios de este año. La categoría 5 es el nivel más alto de la escala Saffir-Simpson y corresponde a sistemas con vientos máximos sostenidos superiores a 157 millas por hora (253 kilómetros por hora).

Polo se encontraba a 210 millas (338 kilómetros) al sur de Zihuatanejo, México, y permanecía casi estacionario sobre el océano Pacífico al mediodía. El Centro de Huracanes indicó que se esperaba que el sistema avanzara generalmente hacia el oeste-noroeste durante los próximos días.

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“Una de las tormentas más fuertes de la historia” en el Pacífico

El ciclón volvió a poner en alerta a los residentes de la costa del Pacífico de México, que en los últimos años han sufrido el impacto de poderosos sistemas. Las playas quedaron vacías y nubes oscuras cubrieron los mares agitados, mientras las autoridades mexicanas suspendieron temporalmente las clases en varias zonas el martes.

Datos del Centro Nacional de Huracanes muestran que Polo alcanzó velocidades comparables únicamente con las de unos pocos huracanes formados en la región durante las últimas décadas, principalmente el huracán Patricia, que alcanzó vientos de 215 millas por hora (346 kilómetros por hora) en 2015.

“Esta es una de las tormentas más fuertes de la historia de la cuenca del Pacífico”, dijo Kristen L. Corbosiero, profesora del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Ambientales de la Universidad de Albany.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta meteorológica en la que pidió a los ciudadanos evitar el agua y las playas, así como seguir las advertencias de las autoridades mexicanas.

“Aunque la tormenta no toque tierra directamente, las fuertes lluvias pueden provocar inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales. Las peligrosas condiciones oceánicas —intensificadas por las tormentas— pueden generar corrientes de resaca mortales y olas impredecibles”, indicó la embajada en un comunicado.

Rápida intensificación de Polo impulsada por El Niño

La rápida intensificación de la tormenta sorprendió tanto a científicos como a autoridades. El Centro Nacional de Huracanes señaló en un informe que fue “verdaderamente extraordinario” lo rápido que Polo ganó fuerza durante las últimas 24 horas.

Philip Klotzbach, científico investigador del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado, atribuyó la intensificación rápida al fenómeno meteorológico conocido como El Niño, que ha provocado sequías severas en México y Centroamérica e inundaciones en otras partes de la región.

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En el Pacífico, el fenómeno ha generado aguas más cálidas y patrones de viento que favorecen el desarrollo de huracanes, explicó.

“Están presentes todos los ingredientes que los huracanes necesitan para fortalecerse mucho y muy rápidamente”, dijo Klotzbach.

Para muchos residentes de la costa del Pacífico, Polo evocó los recuerdos del devastador huracán Otis de 2023, que azotó la cercana ciudad portuaria de Acapulco. La destrucción y las decenas de muertes causadas por el sistema fueron atribuidas, en parte, a la rápida intensificación del huracán, que dejó poco tiempo a los residentes para prepararse, sacar sus embarcaciones del agua o evacuar.

La tormenta bordea la costa de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo durante su conferencia de prensa matutina que los expertos habían indicado que no era probable que el huracán tocara tierra. La Marina de México cerró los puertos en los estados de Guerrero y Michoacán como medida de precaución y exhortó a los civiles y pescadores a tomar medidas de seguridad.

Mientras Polo pasaba frente a Acapulco el martes, el mar agitado y las playas, normalmente abarrotadas, quedaron inquietantemente vacías bajo un cielo cubierto de nubes oscuras.

Las fuertes lluvias podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Se pronosticaron entre 3 y 6 pulgadas (8 a 15 centímetros) de lluvia para Guerrero y Michoacán, mientras que también podrían registrarse cantidades menores en zonas costeras de Oaxaca, Colima y Jalisco. Además, se esperaban fuertes vientos y oleaje peligroso.

La tormenta tropical Odalys también se encontraba en el océano Pacífico, pero lejos de tierra. El sistema podría convertirse en huracán en algún momento del martes, indicó el Centro Nacional de Huracanes. Odalys tenía vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora (105 kilómetros por hora).

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En el océano Atlántico, Fay se debilitó a una depresión tropical. Sus vientos máximos sostenidos disminuyeron a 35 millas por hora (56 kilómetros por hora) el martes y el sistema se encontraba muy al suroeste de las Azores. Los meteorólogos indicaron que se convertiría en un remanente de baja presión más tarde durante el día.

Todavía no se ha formado ningún huracán en el Atlántico este año, y la temporada ha establecido un récord por el inicio más prolongado sin la formación de un huracán. Los efectos de El Niño de este año están debilitando las tormentas antes de que puedan desarrollarse.

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