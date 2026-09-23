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“Tengo algo de conocimiento”: esto dijo el hombre arrestado en Ponce que supuestamente se hacía pasar por médico

Las autoridades se aprestan a formular cargos contra Luis E. Castillo Figueroa

23 de septiembre de 2026 - 7:40 PM

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Luis E. Castillo Figueroa presuntamente ejercía como médico de manera ilegal. ((Captura/Noticentro Wapa TV))
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre arrestado el martes durante un allanamiento en una residencia en el barrio Playa, en Ponce, a quien le ocuparon certificaciones de médico y recetas presuntamente falsas, fue trasladado esta tarde al Tribunal de Ponce para la formulación de cargos.

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Se trató de Luis E. Castillo Figueroa, de 24 años, a quien la Policía también le ocupó un arma de fuego, municiones, medicamentos controlados y otras certificaciones que, según las autoridades, son falsas.

“Cuando se despidió allí de familiares que llegaron, él lo que dice es ‘ciérrame el consultorio’. Tenía una bata, que si empezó a estudiar enfermería”, relató el coronel Rolando Ortiz a Noticentro de Wapa TV.

Según Ortiz, el arrestado admitió que no es médico, aunque “empezó a estudiar y dejó los estudios”. “No obstante, alegó que, motus propio, ha estudiado”, añadió el oficial.

Noticentro indicó que la Fiscalía de Ponce podría formular contra Castillo Figueroa cargos por violaciones a la Ley de Armas. Además, mencionaron que la Administración de Control de Drogas (DEA) ocupó los medicamentos que le incautaron a Castillo Figueroa para evaluación.

Allanamiento en Ponce
Allanamiento en Ponce ((Suministrada/ Policía de Puerto Rico))

Mientras Castillo Figueroa era trasladado al Tribunal de Ponce, respondió a preguntas de varios medios televisivos.

“¿Por qué estabas como médico si todavía no tenías la certificación?“, le preguntaron.

“Para mi consumo personal”, respondió el joven, quien admitió que consume cannabis medicinal y negó haberle recetado medicamentos a otras personas.

Al ser cuestionado sobre el arma de fuego que le fue ocupada, dijo que desconocía su procedencia. Sobre sus conocimientos en enfermería o medicina, afirmó que “tengo algo de conocimiento”.

Castillo Figueroa fue arrestado luego que la Policía allanó su residencia ubicada en la calle Lorenzo Bizo, del barrio Playa. El sujeto tenía documentos supuestamente falsos relacionados con un dispensario de cannabis medicinal, un bachillerato en Ciencias Médicas y una certificación como psiquiatra.

Un informe de la Policía da cuenta de los hallazgos y confirmó que le ocuparon un arma de fuego, municiones y varios artículos, entre ellos las certificaciones y los documentos supuestamente falsos.

Entre los documentos ocupados se encuentran certificaciones falsas relacionadas con un dispensario de cannabis, un bachillerato en Ciencias Médicas, un registro de comerciante y una certificación como psiquiatra general. Además, se ocuparon recetas falsas para la expedición de medicamentos”, detalló la Uniformada en el informe.

Así se veía el arma y las municiones que encontró la Policía durante el allanamiento.
Así se veía el arma y las municiones que encontró la Policía durante el allanamiento. ((Suministrada/Policía de Puerto Rico))

En cuanto a las armas, el informe mencionó que se ocupó una pistola Canik, modelo TP9 Elite SC Tungsten, calibre nuve milímetros (9mm) color negro, que figuraba como hurtada mediante apropiación ilegal. También se ocuparon 31 municiones calibre 9mm, dos cargadores, 66 pastillas, dos teléfonos celulares, una computadora portátil y una tableta.

Según la Policía, la orden de allanamiento fue expedida por la jueza Carlia N. Soto Padua, como resultado de una investigación confidencial realizada por el agente Carlos J. Nieves Cortés.

La orden fue diligenciada por el agente Gabriel Rodríguez Rodríguez, bajo la supervisión del sargento Luis A. Santiago Malavé.

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