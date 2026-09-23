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¿Se hacía pasar por médico? Arrestan a hombre en Ponce con certificaciones y recetas presuntamente falsas

La Policía investiga los hallazgos y evalúa la radicación de cargos

23 de septiembre de 2026 - 9:09 PM

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Parte del material incautado por la Policía en Ponce. ((Suministrada/ Policía de Puerto Rico))
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Mientras agentes de la Policía realizaban un allanamiento en una residencia ubicada en la calle Lorenzo Bizo, del barrio Playa, en Ponce, se toparon con un hombre que tenía documentos supuestamente falsos relacionados con un dispensario de cannabis medicinal, un bachillerato en Ciencias Médicas y una certificación como psiquiatra.

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Un informe de la Policía da cuenta de los hallazgos y anuncia el arresto del hombre, identificado como Luis E. Castillo Figueroa, a quien le ocuparon un arma de fuego, municiones y varios artículos, entre ellos las certificaciones y los documentos supuestamente falsos.

Entre los documentos ocupados se encuentran certificaciones falsas relacionadas con un dispensario de cannabis, un bachillerato en Ciencias Médicas, un registro de comerciante y una certificación como psiquiatra general. Además, se ocuparon recetas falsas para la expedición de medicamentos”, detalla el reporte policial.

Así se veía el arma y las municiones que encontró la Policía durante el allanamiento.
Así se veía el arma y las municiones que encontró la Policía durante el allanamiento. ((Suministrada/Policía de Puerto Rico))

En cuanto a las armas, el informe menciona que se ocupó una pistola Canik, modelo TP9 Elite SC Tungsten, calibre 9 mm y color negro, que figuraba como hurtada mediante apropiación ilegal. También se ocuparon 31 municiones calibre 9 mm, dos cargadores, 66 pastillas, dos teléfonos celulares, una computadora portátil y una tableta.

Según la Policía, la orden de allanamiento fue expedida por la jueza Carlia N. Soto Padua, como resultado de una investigación confidencial realizada por el agente Carlos J. Nieves Cortés.

La orden fue diligenciada por el agente Gabriel Rodríguez Rodríguez, bajo la supervisión del sargento Luis A. Santiago Malavé.

El caso será consultado con el fiscal de turno para la radicación de cargos.

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