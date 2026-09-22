Detienen al apoderado de los Capitanes de Arecibo en el BSN por una presunta violación de Ley 54
La Policía consultó con la Fiscalía de San Juan para la posible formulación de cargos
22 de septiembre de 2026 - 7:38 PM
22 de septiembre de 2026 - 7:38 PM
El empresario José Manuel Baeza Visalden, apoderado de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y presidente y principal oficial ejecutivo (CEO) de la empresa Teselta, fue detenido este martes por una supuesta violación a la Ley 54, o la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”.
Jessica Pérez Cámara, portavoz de la Policía de Puerto Rico, confirmó a El Nuevo Día que Baeza Visalden permanece detenido en el Precinto de Puerto Nuevo, y que los agentes consultan con la Fiscalía de San Juan para la posible formulación de cargos.
De momento, no se ofreció información en cuanto a la violación que Baeza Visalden supuestamente cometió.
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