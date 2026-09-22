Investigan la muerte de una mujer de 39 años en Jayuya

Las autoridades investigan, desde la mañana de este martes, las circunstancias en las que una mujer de 39 años falleció en Jayuya.

Según la Policía, el caso fue reportado poco después de las 4:00 a.m. de hoy en una residencia ubicada en la carretera PR-177, en el barrio Zamas.

De acuerdo con el teniente Lionel Romero, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de Utuado, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Indicó que el esposo de la mujer fue quien llamó, avisando que esta no respondía, lo que significaba que estaba inconsciente.

“Los primeros respondedores, al llegar al lugar, encuentran el cuerpo de una dama. Ahí se activa el protocolo de feminicidio”, dijo Romero, quien explicó que “el protocolo se activa al momento de haber una muerte de una mujer. Es automático, y más cuando no hay causa determinada (del fallecimiento)”.

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“No hay signos de violencia visibles. El personal del Instituto de Ciencias Forenses determinará la causa de muerte”, agregó.

La mujer no fue identificada de inmediato. Según Romero, es madre de una adolescente y una adulta, ambas producto de una relación anterior.

“Hay unas entrevistas pendientes, a la pareja, vecinos y familiares”, comentó el teniente.