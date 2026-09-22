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Investigan la muerte de una mujer de 39 años en Jayuya

La Policía activó automáticamente el protocolo de feminicidio a la espera de conocer la causa del fallecimiento

22 de septiembre de 2026 - 10:35 AM

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El personal del Instituto de Ciencias Forenses determinará la causa del deceso. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan, desde la mañana de este martes, las circunstancias en las que una mujer de 39 años falleció en Jayuya.

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Según la Policía, el caso fue reportado poco después de las 4:00 a.m. de hoy en una residencia ubicada en la carretera PR-177, en el barrio Zamas.

De acuerdo con el teniente Lionel Romero, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de Utuado, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Indicó que el esposo de la mujer fue quien llamó, avisando que esta no respondía, lo que significaba que estaba inconsciente.

“Los primeros respondedores, al llegar al lugar, encuentran el cuerpo de una dama. Ahí se activa el protocolo de feminicidio”, dijo Romero, quien explicó que “el protocolo se activa al momento de haber una muerte de una mujer. Es automático, y más cuando no hay causa determinada (del fallecimiento)”.

“No hay signos de violencia visibles. El personal del Instituto de Ciencias Forenses determinará la causa de muerte”, agregó.

La mujer no fue identificada de inmediato. Según Romero, es madre de una adolescente y una adulta, ambas producto de una relación anterior.

“Hay unas entrevistas pendientes, a la pareja, vecinos y familiares”, comentó el teniente.

Como parte de la investigación, también buscarán corroborar información sobre un presunto caso de violencia de género hace dos o tres años, así como de una visita que la mujer realizó ayer a una institución de salud para recibir asistencia médica.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsJayuya
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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