Investigan muerte de una mujer hallada en una residencia en Carolina

La Policía investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en la mañana del lunes en el suelo de una residencia en la urbanización Metrópolis, en Carolina.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un caso médico en una residencia de la calle 5 en el mencionado sector.

Al llegar al lugar, agentes encontraron a la mujer, que no había sido identificada, sin signos vitales.