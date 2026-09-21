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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan muerte de una mujer hallada en una residencia en Carolina

El cuerpo fue encontrado luego de que una llamada al 9-1-1

21 de septiembre de 2026 - 5:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cadáver de la mujer fue encontrado en una residencia en la urbanización Metrópolis. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Policía investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en la mañana del lunes en el suelo de una residencia en la urbanización Metrópolis, en Carolina.

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Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un caso médico en una residencia de la calle 5 en el mencionado sector.

Al llegar al lugar, agentes encontraron a la mujer, que no había sido identificada, sin signos vitales.

Las circunstancias en que ocurrieron los hechos se encuentran bajo investigación a cargo de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

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CarolinaPolicía de Puerto RicoBreaking News
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