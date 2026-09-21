Investigan muerte de una mujer hallada en una residencia en Carolina
El cuerpo fue encontrado luego de que una llamada al 9-1-1
21 de septiembre de 2026 - 5:08 PM
21 de septiembre de 2026 - 5:08 PM
La Policía investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en la mañana del lunes en el suelo de una residencia en la urbanización Metrópolis, en Carolina.
Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un caso médico en una residencia de la calle 5 en el mencionado sector.
Al llegar al lugar, agentes encontraron a la mujer, que no había sido identificada, sin signos vitales.
Las circunstancias en que ocurrieron los hechos se encuentran bajo investigación a cargo de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
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