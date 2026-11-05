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Trump exhibe una gorra con la palabra “veto” tras la derrota electoral

La prenda roja es una advertencia del mandatario ante el nuevo periodo legislativo

5 de noviembre de 2026 - 7:52 PM

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Una gorra con la palabra "VETO" sobre el escritorio Resolute mientras el presidente Donald Trump habla tras firmar una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, colocó una gorra con la palabra “veto” sobre su escritorio en el Despacho Oval, un mensaje que ya había anticipado en una fotografía publicada en sus redes sociales la noche electoral cuando su partido sufrió un revés ante los demócratas en las legislativas.

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La gorra del mandatario refuerza el mensaje que dio la noche electoral, cuando durante una entrevista antes del cierre de las urnas dijo tener un “poder supremo” que resumió con la palabra “veto”, una facultad del presidente para bloquear las leyes aprobados por el Congreso de Estados Unidos que, tras las elecciones del martes, tendrá una mayoría demócrata a partir de enero.

La prenda roja con el mismo estilo que las utilizadas por Trump durante sus campañas electorales con su nombre o con el logo del movimiento MAGA, es una advertencia del mandatario ante el nuevo periodo legislativo.

El vicepresidente JD Vance, exsenador por Ohio, encabeza las encuestas sobre los posibles candidatos republicanos a la Casa Blanca, una posición habitual para quienes ocupan la vicepresidencia. Ha dicho que confía en recibir el aval de Trump si decide presentarse.Vance (al fondo) está estrechamente vinculado al movimiento MAGA (“Hacer Estados Unidos grande otra vez”) y ha tratado de marcar un perfil propio al distanciarse de la guerra de Irán, muy impopular entre las bases del partido. Con una presencia intensa en redes sociales, Newsom mantiene un estilo combativo frente a Trump y los republicanos. Sin embargo, en una entrevista reciente descartó postularse para la Casa Blanca si Kamala Harris decide hacerlo.
1 / 12 | Los posibles sucesores de Trump: estos son los nombres que comienzan a sonar para 2028. El vicepresidente JD Vance, exsenador por Ohio, encabeza las encuestas sobre los posibles candidatos republicanos a la Casa Blanca, una posición habitual para quienes ocupan la vicepresidencia. Ha dicho que confía en recibir el aval de Trump si decide presentarse. - Nathan Howard

En la Cámara de Representantes, las proyecciones de los principales medios sitúan al partido en torno a los 250 escaños, frente a menos de 180 para los republicanos, mientras que en el Senado los demócratas alcanzaron 54 de los 100 asientos.

La nueva mayoría permitirá a la oposición bloquear buena parte de la agenda legislativa de Trump e impulsar investigaciones sobre su Administración.

Deb Haaland, exsecretaria del Interior de Estados Unidos, ganó la contienda por la gobernación de Nuevo México, convirtiéndose en la primera gobernadora indígena en la historia de Estados Unidos.James Talarico ganó la contienda por el Senado de Texas en una victoria histórica para los demócratas.Amy Klobuchar se convertirá en la primera mujer gobernadora de Minnesota tras derrotar a la republicana Lisa Demuth, presidenta de la Cámara de Representantes estatal.
1 / 17 | En imágenes: los rostros que hicieron historia en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Deb Haaland, exsecretaria del Interior de Estados Unidos, ganó la contienda por la gobernación de Nuevo México, convirtiéndose en la primera gobernadora indígena en la historia de Estados Unidos. - The Associated Press

El resultado supone un revés para el presidente, que durante la campaña pidió a sus seguidores votar pensando en él, aunque después se desmarcó de la derrota alegando que su nombre no figuraba en las papeletas.

Las encuestas apuntaron al coste de la vida, especialmente el precio de la gasolina, y al rechazo a la guerra de Irán como algunos de los factores que marcaron el voto.

Ante el nuevo escenario político, Trump ha advertido de que utilizará su poder de veto para bloquear las iniciativas legislativas que apruebe el Congreso.

Tags
Donald TrumpEstados UnidosElecciones de medio términoCongreso de Estados Unidos
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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