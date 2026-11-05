Trump exhibe una gorra con la palabra “veto” tras la derrota electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, colocó una gorra con la palabra “veto” sobre su escritorio en el Despacho Oval, un mensaje que ya había anticipado en una fotografía publicada en sus redes sociales la noche electoral cuando su partido sufrió un revés ante los demócratas en las legislativas.

La gorra del mandatario refuerza el mensaje que dio la noche electoral, cuando durante una entrevista antes del cierre de las urnas dijo tener un “poder supremo” que resumió con la palabra “veto”, una facultad del presidente para bloquear las leyes aprobados por el Congreso de Estados Unidos que, tras las elecciones del martes, tendrá una mayoría demócrata a partir de enero.

La prenda roja con el mismo estilo que las utilizadas por Trump durante sus campañas electorales con su nombre o con el logo del movimiento MAGA, es una advertencia del mandatario ante el nuevo periodo legislativo.

1 / 12 | Los posibles sucesores de Trump: estos son los nombres que comienzan a sonar para 2028. El vicepresidente JD Vance, exsenador por Ohio, encabeza las encuestas sobre los posibles candidatos republicanos a la Casa Blanca, una posición habitual para quienes ocupan la vicepresidencia. Ha dicho que confía en recibir el aval de Trump si decide presentarse. - Nathan Howard 1 / 12 Los posibles sucesores de Trump: estos son los nombres que comienzan a sonar para 2028 El vicepresidente JD Vance, exsenador por Ohio, encabeza las encuestas sobre los posibles candidatos republicanos a la Casa Blanca, una posición habitual para quienes ocupan la vicepresidencia. Ha dicho que confía en recibir el aval de Trump si decide presentarse. Nathan Howard Compartir

En la Cámara de Representantes, las proyecciones de los principales medios sitúan al partido en torno a los 250 escaños, frente a menos de 180 para los republicanos, mientras que en el Senado los demócratas alcanzaron 54 de los 100 asientos.

PUBLICIDAD

La nueva mayoría permitirá a la oposición bloquear buena parte de la agenda legislativa de Trump e impulsar investigaciones sobre su Administración.

1 / 17 | En imágenes: los rostros que hicieron historia en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Deb Haaland, exsecretaria del Interior de Estados Unidos, ganó la contienda por la gobernación de Nuevo México, convirtiéndose en la primera gobernadora indígena en la historia de Estados Unidos. - The Associated Press 1 / 17 En imágenes: los rostros que hicieron historia en las elecciones legislativas de Estados Unidos Deb Haaland, exsecretaria del Interior de Estados Unidos, ganó la contienda por la gobernación de Nuevo México, convirtiéndose en la primera gobernadora indígena en la historia de Estados Unidos. The Associated Press Compartir

El resultado supone un revés para el presidente, que durante la campaña pidió a sus seguidores votar pensando en él, aunque después se desmarcó de la derrota alegando que su nombre no figuraba en las papeletas.

Las encuestas apuntaron al coste de la vida, especialmente el precio de la gasolina, y al rechazo a la guerra de Irán como algunos de los factores que marcaron el voto.