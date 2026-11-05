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Aparatoso fuego en Brooklyn: seis personas mueren y nueve resultan heridas

“Esta es una pérdida inimaginable”, expresó el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani

5 de noviembre de 2026 - 7:41 PM

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Al menos 200 bomberos atendieron el incendio. (Twitter)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Seis personas murieron este jueves y otras nueve resultaron heridas en un aparatoso incendio que afectó a una vivienda de tres niveles en el vecindario de Sunset Park, en el distrito neoyorquino de Brooklyn, cuyo origen aún se desconoce, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad.

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Cuatro de las víctimas, todas adultas, fueron declarados muertas en el lugar, mientras que las otros dos fallecieron después de ser trasladadas a hospitales de esa zona, con una numerosa población latina y asiática.

Los bomberos rescataron a varias víctimas que habían quedado atrapadas en la planta baja, en la parte trasera de la vivienda, detrás de las rejas de las ventanas, según detalló el departamento.

También se produjo un derrumbe parcial de una escalera dentro de la casa cuando los bomberos luchaban contra las llamas.

“Al llegar, encontramos fuego en todos los pisos: sótano, planta baja y primer piso; las llamas salían por todas las ventanas y nos recibieron en la puerta principal”, indicó Kevin Woods, jefe de operaciones del Departamento de Bomberos.

Cuatro civiles resultaron con lesiones que no representan riesgo para sus vidas, mientras que tres bomberos y dos policías resultaron con heridas leves por el incendio, que comenzó después de la una de la madrugada.

“Esta es una pérdida inimaginable, y nos unimos al dolor de cada ser querido y vecino y oramos por la recuperación de los heridos”, indicó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, quien agradeció a los bomberos por su pronta respuesta.

“Este vecindario tardará mucho tiempo en llorar a los vecinos que perdieron esta mañana y en recuperarse de este inmenso dolor”, señaló durante una conferencia de prensa junto a los bomberos.

Mamdani indicó además que las autoridades han reubicado a los vecinos desplazados por el incendio, que continúa bajo investigación.

El fuego, que movilizó una respuesta de tres alarmas y fue controlado hacia las 4:30 de la madrugada (9:30 GMT), movilizó a 74 unidades, con un total de 231 bomberos y personal de emergencias médicas.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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