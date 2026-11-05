Rivera Schatz cuestiona que Fortaleza someta 17 nombramientos a días del cierre de sesión

La gobernadora Jenniffer González sometió este jueves 17 nombramientos a jueces y fiscales para consideración del Senado de Puerto Rico, incluyendo el de la fiscal Sonia Iris Martínez Ortiz como jueza superior.

La primera ejecutiva ya había nombrado a la exdirectora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, en junio pasado, al mismo puesto en la magistratura. Entonces, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, pidió a la gobernadora retirar el nombramiento por considerar como una “imprudencia” el momento elegido para su designación.

Aunque esta vez no entró sobre el nombramiento particular de Martínez Ortiz, a quien previamente había reconocido una trayectoria “honrada” y “competente”, Rivera Schatz cuestionó que los nombramientos a menos de dos semanas del cierre de la sesión ordinaria en la Legislatura.

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“La Fortaleza, a 12 días de que termine la sesión, envía 17 nombramientos. Me parece que no es justo con los nominados y tampoco es justo con el Senado. En 12 días, esos nominados, a la judicatura y otros puestos, tienen que buscar documentos. Hay una investigación de campo, hay unas evaluaciones que tienen que hacerse”, sostuvo Rivera Schatz, quien tachó la acción de enviar los nombramiento tarde en la sesión como una “irresponsabilidad”.

“Me da pena con los 17 nombramientos porque conseguir los documentos y, una vez estén aquí, comenzar la investigación y la evaluación que corresponde, pues va a ser prácticamente imposible”, añadió el presidente senatorial.

Martínez Ortiz era la directora de la DIPAC cuando se rechazó reabrir una investigación que involucraba a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, respecto a su injerencia en la contratación de un allegado suyo mientras trabajaba por destaque en el Departamento de Salud durante la administración del exgobernador Pedro Pierluisi. Asimismo, se determinó no iniciar una pesquisa preliminar por perjurio en el proceso de confirmación de la titular de Familia.

Este proceso fue independiente y previo a las controversias recientes relacionadas a las irregularidades en la adjudicación de un contrato millonario para la empresa NOLA Education, que posteriormente fue cancelado.

Además de la nominación de Martínez Ortiz, la gobernadora sometió los nombramientos como juezas superiores de Karen K. Morales Pérez y de Vivian Durieux Rodríguez, exjueza nombrada en diciembre como asesora legislativa en La Fortaleza. Asimismo, envió el nombramiento de Sarell M. Correa Velázquez, como jueza municipal.

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Mientras, sometió ante el Senado los siguientes abogados como Fiscal Auxiliar I del Departamento de Justicia: Jorge L. Reyes Rivera, Gerardo E. Curet Flores, Geralyvette Torres Nazario, Alexandra M. Figueroa Dalmau, Xavier J. Rivera Rivera y Marilyn Aponte Rodríguez.

La gobernadora también envió el ascenso a Fiscal Auxiliar II del Departamento de Justicia a Angélica M. García Pizarro, Vanessa M. Román Delgado y de Ileana Andrea Santos Colom, quien se dirige las Unidades Especializadas del Departamento de Justicia. Igualmente, el nombramiento al mismo puesto de la licenciada Giovanna García Rosaly y el ascenso de la directora de la División de Delitos Económicos de Justicia, Roxanne Rivera Carrión, Fiscal Auxiliar III.

“Enviar nombramientos a última hora, como hizo La Fortaleza hoy, para complacer no sé a quién o para provocar no se qué, a nosotros no nos va a temblar el pulso, vamos a seguir nuestro ritmo y vamos a tratar de atender todos los que podamos, pero los que no se puedan, le quiero decir a todos esos nominados: la culpa la tiene La Fortaleza por enviarlos tarde”, subrayó Rivera Schatz.

La primera ejecutiva envió los nombramientos de Zulmari Barceló Sosa y Kathianie Banchs Caraballo al cargo de Procuradora de Asuntos de Familia del Departamento de Justicia.

Aparte de los nombramientos enviados este jueves, el presidente del Senado indicó que quedaban 14 nombramientos pendientes, algunos que no habían presentado la totalidad de los documentos requeridos y otros que no tenían los votos para ser confirmados.

“Por ejemplo, la gobernadora, nombró al secretario de Recursos Naturales un puesto de una junta y al día de hoy no ha traído los documentos. Y hay otros nombramientos que no tienen los votos y le haremos la comunicación formal a la gobernadora de cuáles nombramientos no tienen los votos para que los retire, porque si no se los vamos a despachar el último día, porque queremos atenderlos todos”, subrayó.