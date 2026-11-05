Aber Kawas, hija de refugiados palestinos y musulmana, electa al Senado de Nueva York

Las elecciones de medio término en Nueva York arrojaron victorias para candidatos demócratas socialistas, muchos sin experiencia política pero con una agenda de asequibilidad y defensa de los inmigrantes que les dio la victoria, como es el caso de la primera musulmana que ocupará un asiento en el Senado del estado, Aber Kawas.

La demócrata socialista de 33 años representará al Distrito 12 de Queens, considerado el condado de mayor diversidad racial y étnica en Estados Unidos.

La victoria de Kawas, hija de refugiados palestinos, marca otro hito para el creciente movimiento socialista democrático, pues los candidatos respaldados por los Socialistas Democráticos de América (DSA), que basaron sus campañas en la asequibilidad, la justicia para los inmigrantes y la solidaridad con Palestina, ganaron sus contiendas, destaca un comunicado.

Las elecciones culminaron con una gran victoria para el Partido Demócrata, que recuperó el control del Senado y la Cámara de Representantes en momentos de baja popularidad del presidente republicano Donald Trump por el alto coste de la vida y la gasolina por la guerra con Irán, y su agresiva política migratoria.

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Kawas, que ganó con el 70% de los votos frente al republicano Han-Khon To, hizo campaña bajo el lema “Luchando por el mundo en el distrito del mundo” y su propuesta sigue la agenda del DSA que llevó a la alcaldía de Nueva York a Zohran Mamdani: atención médica universal, autobuses rápidos y gratuitos, y vivienda social.

La activista de Queens se ha expresado contra la guerra y el genocidio, la destrucción climática y los ataques del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra los inmigrantes.

Cuando Kawas era adolescente, su padre fue arrestado, detenido y deportado por ICE, lo que la impulsó a involucrarse en la defensa de los derechos junto con otras familias afectadas.

“Decidí postularme para un cargo público en un momento en que veíamos cómo nuestra clase política nos fallaba, desde el genocidio en Gaza hasta la crisis de asequibilidad en nuestros hogares. He dedicado toda mi vida a organizar mi comunidad y espero llevar el movimiento a Albany”, indicó la senadora electa en el comunicado.

Otro candidato demócrata socialista que obtuvo una victoria en Nueva York es Illapa Sairitupac, un activista de vivienda en el bario del Lower East Side de Manhattan, hijo de inmigrantes peruanos indígenas, que ocupará un escaño en la Asamblea estatal a partir de enero.

Sairitupac, cofundador del grupo DSA Latinos Socialistas y que en el 2022 aspiró a este mismo escaño, se impuso en esta ocasión en la era Mamdani, con el 74.7 % de los votos sobre la republicana Helen Qiu.

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En enero, Sairitupac se sumará a la asambleísta Marcela Mitaynes, también peruana, que creció en Brooklyn, y la primera indígena en ser electa en el estado.

En Nueva York, otros candidatos respaldados por la sección local del DSA obtuvieron 16 victorias en distintos niveles de cargos estatales y federales, entre ellos Darializa Avila Chevalier y Claire Valdez, ambas electas al Congreso de Estados Unidos y apoyadas por Mamdani.

“Muchísimas gracias de todo corazón. DC, nos vemos en enero” es el mensaje a los neoyorquinos de Avila Chevalier, que sorprendió en las primarias al derrotar al veterano político dominicano Adriano Espaillat.