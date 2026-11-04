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Candidatos trans acaparan escaños electorales en al menos seis estados

Tres de estos fueron estados del sur donde históricamente son más conservadores

4 de noviembre de 2026 - 2:38 PM

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Las victorias electorales en Florida, Georgia y Alabama son las más llamativas, por tratarse de tres estados del ‘sur profundo’ de Estados Unidos, históricamente mucho más conservadores. (Cortesía)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las elecciones de medio mandato del martes marcaron un hito histórico de representación en Estados Unidos al registrar la victoria de candidatos trans por primera vez en seis estados del país: Florida, Georgia, Alabama, Michigan, Washington y Wisconsin, de acuerdo con las proyecciones de medios.

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Las victorias electorales en Florida, Georgia y Alabama son las más llamativas, por tratarse de tres estados del ‘sur profundo’ de Estados Unidos, históricamente mucho más conservadores.

En Georgia, Bentley Hudgins, que se identifica como una persona no binaria dentro del espectro trans conquistó para los demócratas el distrito 90 de la Cámara de Representantes estatal tras derrotar con el 92.5 % de los votos a la republicana Samantha Boston.

Con una trayectoria como líder de derechos humanos, entre sus prioridades destaca detener los “ataques” del presidente estadounidense, Donald Trump, y el Partido Republicano contra los residentes de Georgia.

Otra demócrata, Allison Montgomery, rompió el techo de cristal en Alabama al arrebatar el escaño del distrito 25 al republicano Phillip Rigsby, lo que supuso uno de los tres vuelcos electorales en el norte del estado, que se tiñó de azul en estas elecciones legislativas.

Deb Haaland, exsecretaria del Interior de Estados Unidos, ganó la contienda por la gobernación de Nuevo México, convirtiéndose en la primera gobernadora indígena en la historia de Estados Unidos.James Talarico ganó la contienda por el Senado de Texas en una victoria histórica para los demócratas.Amy Klobuchar se convertirá en la primera mujer gobernadora de Minnesota tras derrotar a la republicana Lisa Demuth, presidenta de la Cámara de Representantes estatal.
1 / 17 | En imágenes: los rostros que hicieron historia en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Deb Haaland, exsecretaria del Interior de Estados Unidos, ganó la contienda por la gobernación de Nuevo México, convirtiéndose en la primera gobernadora indígena en la historia de Estados Unidos. - The Associated Press

Montgomery había sufrido las descalificaciones del presidente del Partido Republicano de Alabama, Scott Stadthagen, durante la campaña electoral, cuando se refirió a ella y a otra candidata demócrata trans como “hombres con trastornos mentales”.

Quinnie Pérez, de ascendencia mexicana, también hizo historia al convertirse en la primera funcionaria electa trans de Florida tras vencer en los comicios para la junta de supervisión del distrito 1 de Conservación de Suelo y Agua del condado de Orange.

Pérez centró su campaña al apoyo de los trabajadores agrícolas y destacó la importancia de proteger la biodiversidad local.

Mientras en Michigan, Washington y Wisconsin la atención se centró en las victorias demócratas en los principales cargos en disputa, en el ámbito legislativo estatal la jornada dejó un hito sin precedentes: la elección, por primera vez, de representantes transgénero en sus respectivas asambleas.

Joanna Whaley, capellana de hospital, fue la primera persona transgénero elegida para la Legislatura estatal de Michigan, mientras que Jaelynn Scott hizo lo propio en Washington y Dina Nina Martínez-Rutherford ganó la contienda estatal en Wisconsin.

Whaley había declarado antes de su elección que era una superviviente de años de “terapia de conversión”, mientras que Scott amplió el registro histórico al convertirse en la primera legisladora estatal trans de raza negra de Estados Unidos.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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