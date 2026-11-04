Agreden a un hombre con un bate en Coamo

Un hombre fue agredido con un bate este miércoles en una agresión reportada en la calle Buenos Aires, en Coamo.

Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente.

La Uniformada indicó que el perjudicado, quien no ha sido identificado, resultó herido en el área de la cabeza.

Tras el incidente, el hombre fue transportado a un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno.