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Agreden a un hombre con un bate en Coamo

El perjudicado resultó herido en el área de la cabeza

4 de noviembre de 2026 - 3:25 PM

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Los hechos ocurrieron a las 10:36 de la mañana de ayer, domingo.
Los hechos ocurrieron a las 10:36 de la mañana de ayer, domingo. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre fue agredido con un bate este miércoles en una agresión reportada en la calle Buenos Aires, en Coamo.

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Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente.

La Uniformada indicó que el perjudicado, quien no ha sido identificado, resultó herido en el área de la cabeza.

Tras el incidente, el hombre fue transportado a un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno.

Al momento, se desconoce su condición y las circunstancias que rodean los hechos.

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