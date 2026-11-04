De carteras a “four tracks”: reportan robos en San Juan, Gurabo, San Lorenzo y Barceloneta

La Policía informó sobre múltiples robos reportados por separado, con miles de dólares en pérdidas, en San Juan, Gurabo, San Lorenzo y Barceloneta.

En uno de los casos, el perjudicado denunció ante las autoridades pérdidas por $12,400, entre los daños y la propiedad hurtada, en hechos reportados a eso de la 1:53 p.m. de ayer, martes, en la urbanización Haciendas, del barrio Hato, en San Lorenzo.

Según el querellante, alguien forzó la puerta principal de su residencia, obteniendo acceso al interior, donde causaron múltiples daños a puertas y ventanas de aluminio, apropiándose de cablería eléctrica, un generador, herramientas eléctricas y una escalera.

Mientras, en la calle Luis Córdova Chirino de la urbanización El Comandante, en San Juan, una o varias personas obtuvieron acceso al interior de uno de los dormitorios de una vivienda, en la tarde de ayer, robando de una cartera de cintura color negro que contenía $1,300 en efectivo y documentos personales.

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“Además, sustrajeron de una gaveta otra cartera tipo ‘wallet’, que contenía $700 en efectivo”, indica el informe policíaco.

Más tarde, en horas de la noche, en la urbanización Senderos de Gurabo, alguien accedió al interior de un vehículo marca Ford F-250 de 2012, de donde hurtó documentos personales y $6,850 en efectivo.

Por otro lado, según la Policía, dos vehículos todoterreno o “four track” fueron robados en Barceloneta, lo que provocó una investigación que resultó en la radicación de cargos ayer, martes, en el Tribunal de Arecibo.

La pesquisa de la División de Vehículos Hurtados del área de Arecibo llevó a que recuperaran un Yamaha Banshee negro con sus números de identificación mutilados, en la parte posterior de una Ford F-150 gris del 2023, conducida por Josué Cordero Graulau, de 41 años.

“Además, se identificaron piezas plásticas de color naranja, pertenecientes a otro Yamaha Banshee, reportado hurtado mediante escalamiento, las cuales estaban instaladas en el vehículo todoterreno de Joksan Pérez Bonet, de 27 años”, explicó la Policía.

Agregó que “durante las intervenciones se ocuparon varias armas de fuego, a Cordero Graulau, se le ocupó una pistola Smith & Wesson, cargadores y municiones. Mientras, a Pérez Bonet, se le ocuparon dos rifles, una pistola Smith & Wesson y una pistola Glock. El caso se consultó con el fiscal José A. Acevedo Acevedo, autorizó la confiscación de los vehículos ocupados”.

“Como resultado de la investigación, se radicaron tres cargos al amparo de la Ley Núm, 8 de Protección de la Propiedad Vehicular, relacionados con la posesión de vehículos hurtados y la mutilación de números de identificación”, abundó.