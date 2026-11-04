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“¡Habríamos arrasado!“: Trump dice que los demócratas ganaron porque él no estaba en la papeleta

El presidente de Estados Unidos aseguró que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso

4 de noviembre de 2026 - 7:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Mark Schiefelbein)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes en una entrevista con The New York Times que apunta a una victoria demócrata en las elecciones de medio mandato y aseguró que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso.

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El mandatario aseguró que está “totalmente dispuesto a aceptar esos resultados” y mostró disposición a dialogar: “Esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo”, dijo.

Previamente, se deslindó de la derrota en un mensaje en la plataforma Truth Social en el que dijo que los republicanos perdieron porque su nombre no figuraba en la papeleta.

“No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría! Gracias por su atención a este asunto”, dijo.

Deb Haaland, exsecretaria del Interior de Estados Unidos, ganó la contienda por la gobernación de Nuevo México, convirtiéndose en la primera gobernadora indígena en la historia de Estados Unidos.James Talarico ganó la contienda por el Senado de Texas en una victoria histórica para los demócratas.Pese a que Florida redistribuyó su distrito, el representante Darren Soto logró una victoria sobre su rival Dan Green, con un estrecho margen de 143,174 votos sobre los 141,697 de los republicanos.
1 / 14 | En imágenes: los rostros que hicieron historia en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Deb Haaland, exsecretaria del Interior de Estados Unidos, ganó la contienda por la gobernación de Nuevo México, convirtiéndose en la primera gobernadora indígena en la historia de Estados Unidos. - The Associated Press

Trump se implicó de pleno en la campaña, con una veintena de mítines electorales en el último mes, dado que las elecciones al Congreso se interpretaban como un referéndum a su gestión en la Casa Blanca.

Los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado estadounidense, lo que les permitirá servir de contrapeso y fiscalizar, con el poder de la mayoría, al presidente Trump.

En la Cámara baja, los demócratas habían ganado al menos 231 escaños, suficientes para asegurar la mayoría. En el Senado, vencieron en Texas, Michigan, Carolina del Sur, Kansas, Iowa, Ohio, Maine y Carolina del Norte.

El mandatario republicano, que en 2020 no aceptó su derrota electoral, dijo antes de las elecciones que aceptaría los resultados solo si los comicios eran “limpios”.

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