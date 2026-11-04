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No da tregua el calor: índices superarían los 100 grados este miércoles

El SNM anticipa aguaceros durante la tarde y vigila una posible marejada que pudiera elevar el riesgo de corrientes marinas

4 de noviembre de 2026 - 7:39 AM

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De acuerdo con Novoa, temperaturas por encima de lo normal, combinadas con la humedad disponible, podrían provocar índices de calor superiores a los 100 grados Fahrenheit. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Si tienes planes al aire libre este miércoles, procura mantenerte hidratado y evitar la exposición prolongada al sol, pues una advertencia de calor estará en efecto de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Así lo advirtió la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

De acuerdo con Novoa, temperaturas por encima de lo normal, combinadas con la humedad disponible, podrían provocar índices de calor superiores a los 100 grados Fahrenheit.

En cuanto a lluvia, indicó que, durante la tarde, aguaceros se concentrarán en la zona montañosa, donde habrá mayor potencial de inundaciones.

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¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

El área metropolitana también pudiera recibir algo de lluvia hacia el mediodía.

La meteoróloga anticipó que este patrón continuará durante los próximos días, aunque el jueves y el viernes se perfilan como los más lluviosos.

Por otro lado, en las playas del norte y este de Puerto Rico, así como en Culebra, prevalece un riesgo moderado de corrientes marinas.

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Se trata un fenómeno natural que suele impactar principalmente el norte de Puerto Rico.

El SNM, a su vez, monitorea un sistema de baja presión al norte de la isla que podría generar una marejada. Si los modelos de pronóstico continúan apuntando a ese escenario, el riesgo de corrientes marinas pudiera aumentar a alto desde el viernes y durante el fin de semana.

Ante ese panorama, Novoa exhortó a la ciudadanía a mantenerse pendiente de las actualizaciones del pronóstico.

“Que las personas no se desconecten. Eso es lo que les pedimos”, recalcó la meteoróloga.

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