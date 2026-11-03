Identifican a mujer cuyo cuerpo fue encontrado cubierto con una sábana en Mayagüez
Tenía 33 años y ya había sido reportada como desaparecida
3 de noviembre de 2026 - 3:24 PM
3 de noviembre de 2026 - 3:24 PM
El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) identificó, este martes, el cuerpo de una mujer encontrado ayer, lunes, en Mayagüez.
En declaraciones escritas, el IFC detalló que los restos corresponden a Mariel Patricia Crespo Cortés, de 33 años.
La dependencia gubernamental explicó que se “identificó mediante comparación de huellas dactilares a Mariel Patricia Crespo Cortés, cuyo cuerpo fue hallado ayer en el patio de una residencia en Mayagüez”.
“Un familiar autorizado fue notificado de la identificación”, apuntó.
“La autopsia se realizó hoy. La determinación de la causa y la manera de muerte permanece pendiente de los resultados de los análisis periciales y de la información que surja de la investigación de la Policía”, agregó.
La identidad de la persona corresponde a de una mujer que fue reportada como desaparecida ayer mismo.
Según la querella, Crespo Cortés había sido vista por última vez el pasado 29 de octubre, en el barrio Sábalos.
Un familiar indicó que, desde entonces, no había tenido comunicación con ella y que recibió información de que había fallecido en el lugar donde después la Policía la encontró.
Durante el día de hoy, dos personas eran entrevistadas por la Policía con relación al caso.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: