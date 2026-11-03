Identifican a mujer cuyo cuerpo fue encontrado cubierto con una sábana en Mayagüez

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) identificó, este martes, el cuerpo de una mujer encontrado ayer, lunes, en Mayagüez.

En declaraciones escritas, el IFC detalló que los restos corresponden a Mariel Patricia Crespo Cortés, de 33 años.

La dependencia gubernamental explicó que se “identificó mediante comparación de huellas dactilares a Mariel Patricia Crespo Cortés, cuyo cuerpo fue hallado ayer en el patio de una residencia en Mayagüez”.

“Un familiar autorizado fue notificado de la identificación”, apuntó.

“La autopsia se realizó hoy. La determinación de la causa y la manera de muerte permanece pendiente de los resultados de los análisis periciales y de la información que surja de la investigación de la Policía”, agregó.

La identidad de la persona corresponde a de una mujer que fue reportada como desaparecida ayer mismo.

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Según la querella, Crespo Cortés había sido vista por última vez el pasado 29 de octubre, en el barrio Sábalos.

Un familiar indicó que, desde entonces, no había tenido comunicación con ella y que recibió información de que había fallecido en el lugar donde después la Policía la encontró.