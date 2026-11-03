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Groenlandia mueve sus fichas: pacta reforzar su seguridad con Dinamarca y Estados Unidos

Tras meses de presión del presidente Donald Trump, que busca controlar el territorio del país aliado de la OTAN

3 de noviembre de 2026 - 4:07 PM

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Icebergs cerca de la Bahía Disko, y cerca de Ilulissat, Groenlandia. (James Brooks)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El parlamento de Groenlandia aprobó el martes un acuerdo con Dinamarca y Estados Unidos para reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, tras meses de presión del presidente estadounidense Donald Trump, que busca controlar el territorio semiautónomo de un país aliado de la OTAN.

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El acuerdo trilateral allana el camino para establecer más bases de Estados Unidos en Groenlandia y reduce las tensiones por los reiterados llamados de Trump a que la vasta isla pase a formar parte de Estados Unidos. El objetivo del acuerdo es reforzar la presencia militar estadounidense en Groenlandia, pero manteniendo la isla autogobernada bajo control danés. Seguiría aplicándose incluso si Groenlandia opta por la independencia.

Los legisladores groenlandeses votaron 16-0 a favor del acuerdo, con siete abstenciones.

Trump, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen firmaron el acuerdo en septiembre al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar a la isla continente de Groenlandia como colonia de Estados Unidos mantiene en alerta a sus ciudadanos, quienes enérgicamente se oponen.Miles de groenlandeses marcharon cuidadosamente el 17 de enero de 2026 a través de la nieve y el hielo para adoptar una postura contra el presidente de Estados Unidos. Políticamente constituida como una nación constituyente del Reino de Dinamarca, Groenlandia ha estado asociada a Escandinavia durante más de un milenio.
1 / 12 | Resistencia en el Ártico: miles marchan en Groenlandia en reclamo de su soberanía . La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar a la isla continente de Groenlandia como colonia de Estados Unidos mantiene en alerta a sus ciudadanos, quienes enérgicamente se oponen. - Evgeniy Maloletka

Los legisladores daneses tienen previsto debatirlo más adelante este mes. El acuerdo “entrará en vigor” una vez que se hayan completado los “procesos parlamentarios necesarios del Reino de Dinamarca, en conjunto con Groenlandia”.

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